L’inverno sta pian piano arrivando e in questo periodo molti di noi sono alle prese con i primi sintomi influenzali e raffreddori.

Per questo, per proteggerci sarebbe consigliato non toccarsi bocca, occhi e naso, oltre che lavarsi le mani dopo essere stati a contatto con le persone.

Inoltre, è molto importante cercare di assumere i giusti alimenti, in particolare dovremo quotidianamente abbondare con frutta e verdura di stagione.

Per esempio, per fare scorta di vitamine potrebbe esserci utile questo buonissimo ortaggio tipico di novembre che si presta a diverse preparazioni culinarie.

Per contrastare sintomi influenzali e raffreddori ecco una tisana calda ideale per l’inverno

Si tratta della spirea, una pianta erbacea perenne che può raggiungere un’altezza fino a 150 cm e caratterizzata da piccoli fiori bianchi o rosacei.

Questa pianta sembrerebbe esserci d’aiuto grazie alle sue incredibili proprietà che potrebbero tornare particolarmente utili in questo periodo dell’anno.

Durante questa fredda stagione, se intendiamo rafforzare il nostro sistema immunitario potrebbe essere utile questo frutto antiossidante ricco di vitamina C che non tutti conoscono.

La spirea è ricca di tannini, che sembrerebbero essere in grado di attenuare l’infiammazione delle mucose in modo del tutto naturale.

Infatti, generalmente per questa ragione, quando ci si trova ad affrontare dolori articolari, bronchiti o raffreddori, si tende a consigliare l’utilizzo di prodotti a base di spirea.

Potremo utilizzare quest’erba preparandone una tisana calda, perfetta per scaldarci in queste prime giornate di freddo.

Dovremo semplicemente mettere sul fuoco una pentola contenente acqua calda ma non bollente ed un cucchiaio di spirea.

Questo perché l’acido salicilico in essa contenuto viene influenzato dal calore disperdendosi completamente.

Dopodiché potremo spegnere il fuoco, coprire l’acqua calda e lasciare il tutto in infusione per una decina di minuti, poi potremo filtrarla e berla.

Specifichiamo che noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di consultare il proprio medico di base che ci darà consigli più precisi in base alla nostra condizione.

Perché berla

Nel momento in cui beviamo una tisana calda, il suo calore potrà contribuire a far sciogliere il catarro e risulterà una manna per l’apparato respiratorio.

Ovviamente ogni tisana ha effetti benefici differenti in base alle caratteristiche della pianta specifica che decidiamo di utilizzare.

