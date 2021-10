Questo periodo dell’anno è caratterizzato dalle prime influenze e raffreddori, anche a causa dall’abbassamento delle temperature.

Per questa ragione potrebbe esserci utile sapere che per rafforzare il nostro sistema immunitario potrebbe aiutarci questo frutto antiossidante ricco di vitamina C.

A causa dell’infiammazione delle mucose nasali, questi comuni malesseri generalmente causano dei raffreddori.

È un problema molto fastidioso perché, avendo difficoltà a respirare, potremmo anche dormire male e svegliarci più volte nel corso della notte.

Per liberare il naso dal raffreddore potrebbe esserci utile questo rimedio economico e naturale

Molti non conoscono questo semplice rimedio che potremmo utilizzare tutti, nel caso avessimo il naso chiuso.

Potremo preparare dei suffumigi direttamente a casa, questi dovrebbero aiutarci a sciogliere ed eliminare tutto il muco che causa l’ostruzione nasale.

Per effettuare questa operazione ci serviranno solo due cucchiaini di bicarbonato di sodio, ingrediente apprezzato per la sua grande versatilità.

Per esempio, grazie a questo solo ingrediente che abbiamo tutti in cucina riusciremo a disinfettare ed eliminare i cattivi odori dalla lavastoviglie una volta per tutte.

Procediamo mettendo a bollire un litro d’acqua e successivamente aggiungiamoci il bicarbonato.

A questo punto spostiamo il contenuto in una bacinella capiente, copriamoci la testa con un asciugamano e inspiriamo i vapori rilasciati dall’acqua.

Continuando a respirare profondamente il vapore per circa dieci minuti dovremmo già notare dei miglioramenti, percependo le vie respiratorie più libere.

Al posto del bicarbonato potremmo utilizzare per il naso chiuso anche dei rametti di alcune piante aromatiche che molti hanno in casa, come la lavanda o il rosmarino.

In questo caso sarà utile anche sapere come far sopravvivere il rosmarino durante l’autunno grazie a questi geniali trucchetti poco conosciuti.

Altri suggerimenti

Per prevenire i malanni è fondamentale anche mantenere un’alimentazione corretta, consumando regolarmente frutta e verdura di stagione.

Inoltre, sia in autunno che nella stagione invernale, quando ci sentiamo più deboli fisicamente, potremo fare ricorso agli integratori per rafforzare le nostre difese immunitarie.

Non sottovalutiamo l’importanza di esporci al sole quando è possibile, facendo lunghe passeggiate all’aperto che fanno bene al fisico e alla mente.

Sarebbe consigliato anche non fumare o respirare il fumo passivo perché questo potrebbe favorire l’infiammazione delle vie respiratorie.

Infine, bisogna lavare spesso le mani e non toccarsi occhi e naso, per proteggerci dai virus e preservare la nostra salute.

Ad ogni modo si consiglia sempre di rivolgersi al proprio medico curante che saprà consigliarci al meglio e guidarci.