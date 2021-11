Non solo carciofini e melanzane, ecco la verdura depurativa e digestiva da poter conservare sott’olio

Mangiare è essenziale per vivere e mangiare con gusto è davvero uno dei più bei piaceri. Il cibo, inoltre, può aiutarci a prevenire molti malesseri o alleviarli. È bene comprare frutta e verdura di stagione, da preparare in diversi modi o consumare a crudo. Quando, però, non ne troviamo di freschi, rimediamo con prodotti confezionati, basta pensare alle pesche sciroppate o alle verdure sott’olio. In tal caso, troviamo spesso carciofini, melanzane o cetriolini in barattoli di vetro, eppure ci sono altre verdure che si prestano bene a questa conservazione.

Avere del cibo pronto per un contorno ci è spesso utile. Una verdura che potremmo utilizzare è la cicoria. La cicoria è all’apparenza umile eppure è ricca di fibre, vitamine e minerali. Questa verdura è adatta a chi segue una dieta ipocalorica, può ridurre i livelli di colesterolo, aiuta in caso di stitichezza, è saziante, ha proprietà antiossidanti, depura il fegato, aiuta la digestione e la nostra flora intestinale.

La cicoria è un ottimo contorno per secondi di carne ma anche di pesce. Sbollentata e ripassata in padella con olio, aglio e peperoncino è davvero una delizia. A volte, però, può mancare il tempo per cuocerla. Una buona idea, quindi, è di prepararne un po’ sott’olio in modo da averla disponibile quando ne avremo bisogno.

Per fare la cicoria sott’olio servono i seguenti ingredienti:

1 kg di cicoria;

1 litro di acqua;

olio d’oliva;

1 litro di aceto;

un aglio;

sale.

Dopo aver accuratamente lavato la cicoria, metterla in una pentola con l’acqua, l’aceto e un pizzico di sale. Fare bollire per una decina di minuti. Alla fine della cottura, scolare bene tutta l’acqua. Porre la cicoria in un recipiente e pressarla con un mestolo o uno scolapasta per asciugarla il più possibile. Buttare via il liquido residuo. Prendere dei vasetti di vetro, precedentemente sterilizzati (in acqua bollente per 20 minuti) e asciugati, e disporvi la cicoria fatta raffreddare, intervallando i vari strati con un pezzetto d’aglio. Riempire con l’olio di oliva e chiudere col coperchio.

A questo punto bisogna pastorizzare i barattoli per prevenire formazioni tossiche. Mettere la cicoria sott’olio in una pentola con acqua fredda e, dal momento dell’ebollizione, far passare 20 minuti. Togliere dalla pentola e far raffreddare. Se il coperchio è piegato verso l’interno al centro, c’è il sottovuoto. Poniamo le nostre conserve in un posto asciutto e buio e aspettiamo almeno due mesi prima di utilizzare la cicoria. Una volta aperti, i barattoli andranno messi in frigo. Consumare entro pochi giorni.

