I fiori di zucca sono le caratteristiche inflorescenze delle zucchine o zucche.

Si tratta di fiori commestibili, impiegati in tantissime ricette e molto gustosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La loro stagione tipica è la primavera, ma si trovano abbondantemente durante tutta l’estate, ad arricchire le tavole con il loro tipico colore arancio-giallo.

Dopo la calda stagione, i fiori di zucca diventano irreperibili e la soluzione più scontata sarebbe quella di aspettare la nuova fioritura.

Tuttavia, il team di ProiezionidiBorsa ha scovato due magnifiche idee per conservare i fiori di zucca e mangiarli anche in inverno, senza danneggiare il fiore e senza il rischio di perdere la sua fragranza.

Come preparare il fiore per la conservazione

Prima di conservare i fiori di zucca, sia in frigorifero che in freezer, è opportuno pulirli accuratamente.

Bisogna, innanzitutto, separare il fiore dal gambo ed eliminare le escrescenze alla base con un coltello.

Non dimenticare di privare il fiore del pistillo che può diventare amaro in seguito alla cottura.

Dopo di ciò, lavare delicatamente i fiori con acqua fredda e farli scolare per bene.

È importante, poi, adagiarli su di un canovaccio e farli asciugare alla perfezione.

Seguendo questi semplici passaggi saremo pronti a conservare i fiori di zucca a lungo per poterli gustare anche fuori stagione.

Due magnifiche idee per conservare i fiori di zucca e mangiarli anche in inverno

Alla base di queste due magnifiche idee, c’è il desiderio di poter mangiare i fiori di zucca quando si vuole, senza per forza aspettare la primavera e l’estate.

Ecco, quindi, che il principale alleato per la conservazione diventa il freezer.

Un altro aspetto positivo è che, seguendo questi due trucchetti, non si andrà in contro ad alcun tipo di alterazione del fiore di zucca. Questo non perderà parte del suo colore ed anche il sapore rimarrà quello caratteristico.

Il primo metodo di conservazione consiste nel tagliuzzare i fiori di zucca, riporli, crudi, in uno stampino di silicone per ghiaccioli e congelarli. Si avranno, così, dei cubetti di fiori di zucca pronti ad essere utilizzati, ad esempio, per gustosi risotti.

La seconda sorprendente idea prevede di realizzare dei “sofficini” di fiori di zucca.

Il procedimento da seguire è molto semplice.

Basta riempire ogni fiore come più piace, per esempio con dadini di prosciutto cotto e mozzarella, e passarlo prima nell’uovo e poi nel pangrattato.

I nostri “sofficini” di fiori di zucca andranno conservati in congelatore ancora crudi.

Tra i metodi di cottura più amati, la frittura in olio d’oliva o la cottura nella friggitrice ad aria.