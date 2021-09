Con l’arrivo dell’autunno, e poi dell’inverno, sono tante le cose da fare nei nostri balconi e giardini.

Non solo in termini di pulizie e ordine ma anche di giardinaggio.

Alcune delle nostre piante potrebbero, infatti, richiedere attenzioni e cure particolari a causa dei cambiamenti, o sbalzi in alcuni casi, delle temperature. Molte altre, invece, sono molto resistenti e facilmente si adattano al variare delle stagioni.

In un articolo precedente, abbiamo visto, per esempio, che i bonsai richiedono particolari attenzioni a settembre e quali sono alcune cose importantissime da fare in questo periodo.

Oggi invece, parleremo delle piante grasse, diffusissime in molte case e giardini.

Infatti, in pochi sanno che sono queste le semplici accortezze da adottare per proteggere le piante grasse dall’autunno in poi.

Le piante succulente

Partiamo, innanzitutto, da qualcosa che in molti non conoscono.

Le piante grasse, più tecnicamente e scientificamente, si chiamano piante succulente. Questo termine deriva proprio dalla loro natura e dal loro modo di fare.

Le piante grasse sono, infatti, ricoperte da un tessuto “succulento” in grado, insieme alle spine e alla peluria, di assorbire e immagazzinare acqua. Per questo motivo, le foglie, ma anche i fusti e le radici di queste piante diventano più spessi, più carnosi e, quindi, succulenti. L’abbondante acqua incamerata si dirama in tutta la pianta ogni qualvolta ce ne sia bisogno.

Questo singolare meccanismo permette proprio alle piante grasse di sopravvivere praticamente a qualsiasi condizione atmosferica e soprattutto alla siccità.

Le piante grasse, inoltre, vengono comunemente chiamati cactus. Tuttavia, i cactus sono solo una delle tante specie di tali piante e sono tutti originari delle Americhe.

Pochi sanno che sono queste le semplici accortezze per proteggere le piante grasse dall’autunno in poi

Le piante grasse anche se sono molto resistenti, e praticamente quasi immortali, andrebbero protette dall’autunno in poi. Ciò a causa dell’abbassamento delle temperature e dell’eccesso di piogge. Tuttavia, le accortezze da mettere in atto sono veramente semplici.

Innanzitutto, se queste si trovano in vaso andrebbero spostate. Bisognerebbe trovare un ricovero più adatto rispetto al balcone o al giardino. In particolare, un luogo al chiuso, luminoso e asciutto come una veranda, o l’ingresso di casa o il pianerottolo condominiale.

Poi si dovrebbe pulire accuratamente ogni pianta. Per prima cosa si dovrebbero togliere tutte le foglie secche e dopo si dovrebbe pulire anche la terra. Un consiglio utile potrebbe essere quello di ripristinare la parte superficiale con del terriccio specifico per piante grasse.

Infine, l’accortezza principale sarebbe quella di limitare il più possibile l’innaffiatura. Dall’autunno, e per tutto l’inverno, si fermerà, infatti, il periodo vegetativo e di crescita delle piante grasse.

