L’estate porta una grande abbondanza di prodotti, una grande varietà che include la frutta più amata.

Ad esempio angurie, meloni, ciliegie, lamponi, ma anche le dolcissime e vellutate albicocche. Un frutto così buono che si desidererebbe poterne disporre anche in altri periodi all’infuori dell’estate, senza però rinunciare al buon sapore dato dalla stagionalità.

Nel momento in cui ne compriamo grandi quantità e ci apprestiamo a farne man bassa, in realtà, più che consumarle totalmente potremmo conservarle.

Lo si potrà fare in diversi modi; infatti per conservare le albicocche per l’inverno oltre a congelarle possiamo disporre di altri metodi.

Conservazione delle albicocche

Le albicocche sono ottime da mangiare così come sono, ma anche da impiegare nelle ricette. In più, si possono utilizzare anche per realizzare uno scrub corpo per rendere morbidissima la pelle.

Dunque varrà davvero la pena fare scorta di albicocche anche per l’inverno. Si possono ad esempio congelare, un’operazione che sicuramente ha dato una svolta alla storia culinaria dell’uomo. Infatti permette di conservare per lungo tempo vari prodotti senza alterarne la qualità.

Dovremo lavare le albicocche, asciugarle, tagliarle a metà e privarle del nocciolo per congelarle.

Naturalmente un’altra opzione classica è conservarle dopo averle sciroppate, seguendo apposite ricette, ovviamente.

Valida e semplice alternativa può essere, però, anche essiccarle, così da averle sempre a portata di mano da mangiare o cucinare.

Per conservare le albicocche per l’inverno oltre a congelarle e a farle sciroppate si possono essiccare in 3 modi alternativi all’essiccatore

Per essiccare le albicocche nonché altri prodotti possiamo usare un apposito strumento, l’essicatore. Non tutti, però, lo abbiamo a disposizione in casa, quindi potrebbero servirci dei metodi diversi ma in grado di farci ottenere un buon risultato.

Come prima cosa laviamo le albicocche e scartiamo quelle guaste. Dopo di che tagliamole a metà e togliamovi il nocciolo. Le sbollenteremo velocemente in una pentola d’acqua calda e poi le porremo al sole, per una settimana o poco meno. Naturalmente la sera, quando le temperature calano, dovremo portarle dentro.

Invece di esporle al sole, una volta lessate leggermente, possiamo tagliarle in pezzi uguali ed essiccarle in forno.

Basterà disporle su una teglia e impostare la temperatura a 60 gradi circa. Ci vorranno diverse ore, una metà giornata, dunque potremmo anche farle in più riprese o alzare il termostato, stando attenti a non bruciarle.

Esiste, però, una terza alternativa ancora, che è la più veloce: il microonde. Dopo aver sbollentato e tagliato le albicocche, le porremo su un piatto adatto al microonde.

Imposteremo il microonde a una temperatura abbastanza alta e le cuoceremo per circa 5 minuti. Nel caso non fossero asciutte, ripeteremo più volte l’operazione.

Essiccando le albicocche, le priveremo dell’acqua e così impediremo che si deteriorino, ma senza alterarne le proprietà.

