Molti per una questione di praticità preferiscono optare per il consumo di pesce surgelato anziché fresco.

Tuttavia, quando si sceglie di mangiare del pesce surgelato, è indispensabile rispettare alcune norme igieniche e soprattutto di conservazione, per evitare la contaminazione batterica.

Il sistema migliore per scongelare il pesce è lasciarlo decongelare da solo chiuso ermeticamente in frigorifero, meglio ancora se scongelato la sera prima del consumo. Il decongelamento in frigorifero, infatti, rimane sempre il metodo più sicuro e raccomandato. Se, però, si va di fretta è possibile scongelare il pesce anche sotto l’acqua corrente o direttamente in padella.

Per scongelare il pesce velocemente al forno, in padella o al microonde sono questi gli errori da non fare per evitare intossicazioni

Oltre al momento dello scongelamento è importante prestare particolare attenzione al momento dell’acquisto del prodotto.

Come acquistare il pesce

Prima di acquistarlo, la confezione dovrà apparire integra e senza segni di decongelamento precedente, ovvero senza brina. Più precisamente, la confezione non dovrà essere ricoperta di ghiaccio al momento dell’acquisto. La presenza di ghiaccio, infatti, indicherebbe che il prodotto ha subito sbalzi termici, pertanto potrebbe non essere più commestibile. Questo perché si è interrotta la catena del freddo, lasciando ai batteri la possibilità di proliferare.

Se, invece, si ha necessità di scongelare il pesce velocemente, basterà metterlo sotto un getto di acqua fredda e lasciarlo lì finché al tatto il pesce non apparirà morbido.

Da evitare l’uso di acqua calda, che ne altera la consistenza ed il sapore finale, oltre a rendere lo scongelamento non uniforme. In questi casi, meglio optare per uno scongelamento in microonde in funzione defrost, dove sarà importante evitare di cuocerlo.

Infine è anche possibile scongelare il pesce direttamente in forno o in padella. In questi casi basterà riporre l’alimento ancora congelato direttamente in forno o in padella e lasciar cuocere per il tempo necessario in base alle proprie preferenze di cottura.

Attenzioni necessarie

Prima di procedere al consumo del pesce decongelato è importante fare una sorta di controllo qualità. Ovvero bisognerà controllare la consistenza delle carni, il profumo del prodotto dovrà essere simile a quello fresco. Inoltre la carne non deve essere macchiata o a chiazze.

Ebbene, per scongelare il pesce velocemente al forno, in padella o al microonde sono questi alcuni dei trucchetti utili.

