Cominciare bene la giornata influisce sull’andamento della stessa e sicuramente non c’è modo migliore di iniziarla se non con una buona colazione.

Molto spesso, piuttosto che comprare prodotti industriali, è preferibile preparare da sé un dolce da mangiare al risveglio. Una scelta che si rivela economica ma anche golosa e che in più ci dà modo di prestare attenzione agli ingredienti usati.

Ad esempio, se volessimo mantenere la linea o dimagrire, sarà una mossa fondamentale. Potremmo ad esempio preparare una torta light buonissima ma senza zucchero e burro o cercare di usare determinati prodotti che sarebbero benefici.

È il caso dei semi di lino, tanto gettonati negli ultimi tempi per le loro proprietà.

Dunque, per assumere i semi di lino al mattino, potremmo provare un dolce che li annoveri tra gli ingredienti.

Ingredienti

I semi di lino stanno riscuotendo particolare successo perché vi si attribuirebbero numerosi benefici. Aiuterebbero nel controllare i livelli della pressione e del colesterolo, inoltre favorirebbero un buon metabolismo e il funzionamento intestinale. Naturalmente non bisogna eccedere nel consumo, perché potrebbero avere controindicazioni.

Tra i vari usi in cucina dei semi di lino, davvero interessante è quello di impiegarli al posto dell’uovo. Possiamo quindi sfruttarli per diversi dolci, ma da provare assolutamente sono questi muffin light e golosissimi, grazie anche al gusto della frutta.

Per prepararli ci serviranno:

100 g di farina integrale;

1 bustina di lievito per dolci;

40 g di farina di ceci;

50 g di zucchero di canna più qualche altro pugno;

50 ml di latte di mandorla;

2 pesche;

2 albicocche;

50 ml di olio di semi;

1 cucchiaio di semi di lino;

50 ml di acqua.

Per assumere i semi di lino al mattino, ideali a colazione questi muffin leggeri come una nuvola e dal cremoso cuore di frutta

Come prima cosa, prendiamo i semi di lino e tritiamoli con un mixer. Dopo di che li porremo in ammollo nell’acqua per una decina di minuti. Otterremo così un composto gelatinoso da usare al posto dell’uovo.

Prendiamo allora una ciotola e inseriamovi le nostre farine. Aggiungiamo poi il latte e l’olio. Mescoliamo per far amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Intanto sbucciamo la frutta. Tagliamo a cubetti sia le pesche che le albicocche e teniamole separate.

A questo punto uniamo il composto ottenuto con i semi di lino, lo zucchero e il lievito.

Prendiamo allora i pirottini in metallo o alluminio per i muffin. Riempiamo ognuno per metà con l’impasto e poi inseriamovi all’interno un pezzo di albicocca e uno di pesca. Dopo di che completiamo versandovi al di sopra altro impasto. Non dovremo raggiungere l’orlo del pirottino, perché altrimenti potrebbe traboccare.

Spolveriamovi sopra dello zucchero di canna per ottenere una crosticina croccante.

Inforniamo allora a 180 gradi per 20 minuti.

Una volta sfornati e raffreddati, addentarli sarà un piacere unico.

