Lentamente stiamo per avvicinarci al periodo dell’anno in cui l’orto riprende vita. Iniziano a comparire i primi germogli e noi dobbiamo essere pronti ad eseguire le operazioni giuste in merito a semina e concimazione.

Per prima cosa è importante sapere che sono questi i lavori da fare nell’orto a gennaio e che queste sono le piante da seminare. Oltre a questo, però, è importante scegliere il miglior concime per la nostra terra.

È risaputo, infatti, che gli ingredienti naturali sono i più efficaci per nutrire il terreno.

Con questo non stiamo dicendo che i concimi artificiali non siano vantaggiosi, anzi. Bisogna, però, riconoscere che per curare un ambito così naturale come il terreno, l’ideale sarebbe affiancarci qualcosa di altrettanto naturale.

Molti di noi, infatti, hanno già in casa una bevanda che, così come fa bene alla nostra salute, farebbe bene anche a quella della terra. Scopriamo di cosa si tratta.

Per concimare l’orto in modo naturale molti usano il letame, i lupini o l’humus ma questa bevanda casalinga potrebbe essere anche meglio

La leggenda dice che berne un bicchiere al giorno toglierebbe il medico di torno.

Come si può immaginare, stiamo parlando del vino. Molti non l’avrebbero mai immaginato, ma il vino farebbe molto bene anche al terreno.

Il vino, infatti, aiuterebbe il terreno a diventare più fertile, e stimolerebbe anche le future fioriture.

Dopo aver capito le grandi potenzialità del vino sull’orto, scopriamo ora come utilizzarlo per concimare. Tutto ciò che ci servirà sarà un solo bicchiere di questa bevanda.

Nello specifico, basterà miscelare un bicchiere di vino alla normale acqua che utilizziamo per innaffiare le piante, e il gioco è fatto.

Per concimare l’orto in modo naturale, dunque, molti usano altri prodotti, senza sapere che anche il vino potrebbe essere di grande aiuto.

Un altro ingrediente che tutti hanno nella propria cucina

Il vino, però, non è l’unico ingrediente presente nella nostra cucina che possiamo sfruttare per concimare l’orto. Un’altra idea per nutrire e fertilizzare la terra è anche quella di utilizzare del lievito di birra.

Questo ingrediente non si limiterà solo a nutrire il terreno, ma fungerà anche da repellente naturale per alcuni insetti. Inoltre, grazie alle vitamine del gruppo B che contiene, il lievito di birra servirà anche a stimolare la fioritura di molti fiori e piante.

In questo caso dovremo fare molta attenzione a sciogliere accuratamente il lievito di birra all’interno dell’acqua. In questo caso, quindi, dovremo diluire 2 cucchiai di lievito di birra in almeno 8 litri d’acqua.

Dopo aver mescolato accuratamente il tutto, il lievito sarà ben diluito e noi potremo utilizzarlo per la nostra concimazione.

Ricordiamo, però, che oltre a vino e lievito di birra, nella nostra cucina esistono altri ingredienti naturali ottimi come fertilizzante per l’orto. Anche se non l’avremmo mai immaginato, infatti, esiste un portentoso fertilizzante gratis che renderà le nostre piante davvero straordinarie e che si trova proprio nel nostro frigo.