Le persone che curano un orto o un giardino sanno bene quanta passione e cura siano necessarie per mantenere in salute il proprio pezzo di terra. Anche durante l’inverno, è importante riservare al proprio orto le giuste attenzioni, per essere sicuri di ritrovarsi un raccolto sostanzioso e ricco durante la bella stagione.

Molti pensano che, durante i mesi più freddi dell’anno, l’orto non vada curato. In realtà, ci sono diverse cose da fare in questi momenti, perché il terreno ha bisogno di cure continue. In questo articolo scopriremo insieme quali sono le attività più importanti da svolgere in questo periodo dell’anno.

Ecco i lavori da fare nell’orto a gennaio e quali piante seminare per garantirsi un raccolto da favola

Per preparare l’orto alla primavera, sono necessari alcuni accorgimenti.

Possiamo approfittare di questa fase di riposo del terreno per riorganizzarlo e pulirlo dalle erbacce vecchie e dagli altri residui di vegetazione. Per farlo, ecco il metodo infallibile per eliminare le erbacce dai nostri orti in una sola mossa.

Inoltre, questo sarà un buon momento per preparare il terreno alle nuove coltivazioni che ci saranno. Dovremo riorganizzare la divisione degli spazi per le diverse coltivazioni e in base alle necessità del proprio nucleo familiare.

Attenzione allo stato del terreno

Se la terra sarà ghiacciata, sarà bene evitare di effettuare qualsiasi attività. In caso contrario, invece, si potrà procedere ad una ristrutturazione vera e propria del terreno per le nuove coltivazioni.

Bisognerà, quindi, effettuare una vangatura per smuovere in profondità le zolle di terra. In questo momento, si potrà approfittare della vangatura per interrare del letame o del compost nutritivo.

Le semine di gennaio

In questo mese potremo effettuare anche delle semine nelle zone laddove il terreno sarà mite e non congelato o troppo freddo. In questo caso, quindi, potremo procedere con la coltivazione di bulbi di aglio, cipolla e scalogno, direttamente in pieno campo. Oltre a questi si possono coltivare anche fave e piselli.

Queste coltivazioni, infatti, sono molto resistenti alle basse temperature, quindi il freddo di gennaio non sarà un problema per loro.

Le coltivazioni da serra

Altre piante che potremo seminare a gennaio, ma in una piccola serra, o “in letto caldo”, sono lattughe, ravanelli, sedano, cicoria, peperoni, pomodori e melanzane. Si può iniziare a coltivare anche qualche pianta aromatica, come il basilico. Ecco, dunque, i lavori da fare nell’orto a gennaio e quali piante seminare per garantirsi un raccolto da favola.