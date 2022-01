Le ricette italiane sono famose e apprezzate in tutto il Mondo, grazie ai sapori particolari e all’abbondanza dei condimenti. Parliamo di piatti della tradizione che conquistano la vista, il cuore e soprattutto il palato.

Pensiamo alla pizza napoletana, al ragù alla bolognese, alla lasagna al forno. I piatti tipici sono veramente tantissimi e sarebbe impensabile citarli tutti.

La tradizione culinaria italiana è anche ricca di ricette semplici ma nutrienti. Ad esempio, pensiamo alla pasta e lenticchie, una pietanza completa e gustosa.

Parliamo di un legume molto apprezzato, grazie alla presenza delle fibre che aiutano il transito intestinale, alle vitamine e ai minerali.

Sono facili da coltivare sia in vaso che in piena terra e non necessitano di particolari cure. La loro semina varia in base alla posizione geografica e la raccolta avviene quando la pianta è completamente secca.

Ecco come cucinare una cremosa e succulenta pasta e lenticchie aggiungendo un ingrediente davvero speciale

Le origini della pasta con le lenticchie sono antichissime e derivano dalla tradizione contadina. Un piatto che si gusta soprattutto in inverno e che riscalda le giornate più fredde.

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre una versione della ricetta tradizionale che prevede l’aggiunta un ingrediente speciale, il lardo.

Ingredienti:

150 grammi di lenticchie secche;

200 grammi di pasta (scegliamo noi il formato);

1 litro di brodo vegetale;

mezza carota;

1 costa di sedano;

mezza cipolla;

80 grammi di passata di pomodoro;

30 grammi di lardo;

rosmarino q.b.;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

peperoncino in polvere q.b.

Preparazione

Quindi, ecco come cucinare una cremosa e succulenta pasta col nostro ingrediente speciale. Per iniziare, leggiamo bene le indicazioni sulla confezione delle lenticchie, per capire se il nostro legume dovrà essere lasciato in ammollo per tutta la notte.

Iniziamo la nostra preparazione, tritando finemente il sedano, la cipolla e la carota. In una casseruola con l’olio extravergine di oliva facciamo soffriggere il trito. Sfumiamo con un po’ di brodo (precedentemente riscaldato) e aggiungiamo il lardo tagliato in piccoli pezzi. Versiamo le lenticchie nella casseruola, unendo anche la passata di pomodoro, il rosmarino, il peperoncino e aggiustiamo di sale. Copriamo con il brodo (non usiamolo tutto) e lasciamo cuocere per circa 30 minuti, finché le lenticchie non saranno morbide.

Aggiungiamo la pasta fino alla completa cottura e, se serve, anche dell’altro brodo. Una volta pronta, serviamo la nostra pasta con le lenticchie ancora calda e fumante.

Approfondimento

Invece della solita minestra ecco come cucinare i ceci in scatola per renderli leggeri e appetitosi in un baleno