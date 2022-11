In autunno troviamo tanti alimenti che sono di stagione, tra questi ci sono i pinoli. Quest’ultimi vengono utilizzati in cucina in diversi modi che vedremo successivamente. Però il loro largo uso lo ritroviamo nella formulazione del pesto di basilico e nella buonissima torta della nonna morbida e soffice. Oltre a questo i pinoli sembrerebbero avere delle proprietà per la nostra salute non indifferenti.

Proprietà nutrizionali

Parliamo di semi oleosi, proprio per questo sono ricchi di grassi e presentano un alto contenuto di calorie. Infatti 100 g di pinoli apportano 590 kcal. Gli altri valori sono:

4 g di carboidrati;

50 g di grassi;

31 g di proteine;

4,5 g di fibre;

4,3 g di acqua.

Contengono anche numerosi sali minerali. Tra questi possiamo nominare il ferro, calcio, sodio, potassio, fosforo. Quelli che sono in maggiore quantità sono il potassio con 780 mg, il fosforo con 466 mg e il magnesio con 270 mg. Sono anche presenti diverse vitamine del gruppo B e la vitamina E.

Per combattere lo stress potrebbero essere molto utili i pinoli

Dal loro profilo nutrizionale si presentano come un valido alleato, ma andiamo a conoscere meglio le loro proprietà. Abbiamo detto che l’indice calorico è molto alto. Di conseguenza possiamo dire che sono degli alimenti energetici. Vanno bene per chi deve fare sport, oppure possono essere consumati anche da chi ha una certa età, in modo da sentirsi più energico e con forza. Per lo stesso motivo sono consigliati anche nei periodi di forte stress. Capita di non avere voglia di fare nulla e, mangiando i pinoli, potremmo ritrovare quella carica in più. Potrebbero andare anche a favorire la crescita di nuovi tessuti nei bambini, motivo per il quale sono anche consigliati durante la gravidanza.

Per cosa li possiamo utilizzare?

Oltre per un fattore energetico, i benefici sono veramente tanti:

contro l’ipertensione, presentano un amminoacido che porta alla produzione di una sostanza che sarebbe un vasodilatatore. Andrebbero a regolare la pressione sanguigna;

controllerebbero l’ipercolesterolemia, contengono grassi buoni come l’omega 3 che aiuterebbe ad abbassare il colesterolo;

regolerebbero l’intestino, le fibre occupano il 4,5%. Di conseguenza possono essere molto utili in casi di stitichezza;

aiuterebbero il sistema immunitario;

molto utili in casi di infiammazioni, in quanto fungerebbero da antinfiammatori e anche antiossidanti.

Quali sono le dosi consigliate

Ovviamente non bisogna esagerare con le dosi, parliamo sempre di un alimento molto calorico. Infatti se non facciamo sport e ci abbuffiamo di pinoli, anziché aiutarci potremmo avere l’effetto opposto. Facendo parte della frutta secca, la dose consigliata è di 20 g al giorno. Ci darà circa 120 kcal.

Pinoli in cucina

Abbiamo detto essere ottimi per fare il pesto, oppure per fare torte. In realtà possono essere consumati tranquillamente anche come spuntino prima di andare in palestra o dopo. Inoltre vengono utilizzati anche per guarnire diversi tipi di primi piatti salati. Si va infatti ad aggiungere, a fine impiattamento, la granella di pinoli che darà un tocco di classe in più.

Dunque abbiamo visto che per combattere lo stress potrebbero aiutarci molto, ma i pinoli oltre a questo presentano tante caratteristiche specifiche per la nostra salute.