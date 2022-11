Come bagnare il pan di Spagna per i bambini e non solo

Quando prepariamo i dolci ci sono tante ricette gustose che possiamo seguire. Possiamo portare a tavola dolci come il tiramisù, una cheescake oppure un’ottima crostata. Potremmo optare anche per i dolci a base di pan di Spagna. Preparare il pan di Spagna non è poi così difficile come si pensa. Oggi ci concentriamo su come potremmo fare la bagna.

Preparazione del pan di Spagna

Per preparare il pan di Spagna ci serviranno:

5 uova medie;

1 baccello di vaniglia;

75 g di fecola di patate;

150 g di zucchero;

75 g di farina;

1 pizzico di sale.

Per prima cosa andiamo a mettere in una ciotola le uova insieme alla vaniglia. Con le fruste elettriche andiamo a mescolare. Continuiamo fino a quando il composto non diventerà più chiaro e spumoso. Mentre continuiamo a lavorare inseriamo anche lo zucchero e lasciamo le fruste in azione per 15-20 minuti. Aggiungiamo anche il sale e la fecola di patate. Possiamo adesso imburrare e infarinare lo stampo, nel quale andremo ad inserire il composto. Livelliamo e inforniamo a 160 gradi per 50 minuti circa. Cuciniamo nel ripiano più basso del forno.

Come bagnare il pan di Spagna con frutta o alcol

Una volta che il nostro pan di Spagna sarà pronto, dobbiamo capire come fare la bagna. Si può fare con diversi liquori, a seconda del proprio gusto. Solitamente esistono due tipi di bagna: alcolica e analcolica. Quando vogliamo fare la bagna analcolica potremmo utilizzare la buccia di arancia o limone. Si può anche utilizzare la cannella oppure i diversi aromi che troviamo in commercio per i dolci. Se invece vogliamo fare una torta di frutta, si potrebbe fare una bagna alla frutta. In questo caso andremo ad utilizzare ad esempio il succo della frutta sciroppata.

Bagna alcolica

Per fare la bagna alcolica ci serviranno:

400 ml di acqua;

150 g di zucchero;

1 bicchierino di liquore.

Per preparare la bagna, prima di tutto bisogna preparare una miscela di acqua e zucchero. Mettiamo acqua e zucchero in un pentolino e teniamo la fiamma bassa. Mescoliamo. Quando sarà tiepido possiamo aggiungere il liquore. Lasciamo in infusione per un po’.

Bagna analcolica

Stesso discorso vale anche per la bagna analcolica, adatta per le feste dei più piccoli. Ovviamente ai bambini non piace il sapore di alcol, dunque fare la bagna alla frutta potrebbe essere una giusta scelta. Il procedimento sarà lo stesso, ma anziché dell’alcol metteremo ciò che abbiamo indicato prima. Sarebbero questi i modi su come bagnare il pan di Spagna.

Come si bagna una torta

Prendiamo il pan di Spagna che abbiamo preparato precedentemente e lo tagliamo a metà con un coltello lungo ben affilato. Sistemiamo il primo disco su un vassoio, mettendo sotto un po’ di pellicola per alimenti. Per bagnare la torta possiamo o usare una boccetta con un beccuccio, oppure con un cucchiaio. Possiamo utilizzare un pennello per distribuire meglio tutta la bagna. Le dosi che abbiamo visto vanno bene per una torta dalla circonferenza di 24 cm massimo.

Si può conservare la bagna?

Certamente la bagna se avanza può essere tranquillamente conservata. In questi casi prendiamo un boccaccio oppure un contenitore e versiamo dentro la bagna. Possiamo conservarla in frigorifero per qualche giorno. È consigliabile non superare una settimana.