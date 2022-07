Per combattere insonnia e 2 fastidiosi disturbi oltre ai benefici di lavanda e rosmarino basterebbe questo economico rimedio naturale

Le erbe e le piante spontanee, spesso, vengono utilizzate per curare moltissimi malanni. Le erboristerie sono ricche di prodotti naturali utilizzati per far passare il mal di testa ma anche dolori più svariati. Tra le piante, menta e rosmarino sono solo alcune delle erbe aromatiche utili per scopi più o meno diversi. Decotti, infusi, tisane e cataplasmi possono essere realizzati in decine di modi diversi. Utili contro tosse, torcicollo e diversi fastidi di stagione dovuti anche allo sconsiderato utilizzo dell’aria condizionata. Molti tra coloro che soffrono di insonnia, poi, potrebbero provare dei rimedi a base di lavanda o camomilla ma anche di papavero. Una pianta molto diffusa in passato sia nei campi che a bordo strada ma che oggi, purtroppo, si vede sempre meno. Una pianta che potrebbe rivelarsi utile anche per combattere i problemi di sonno.

Il papavero potrà essere acquistato in erboristeria già pronto per essere utilizzato oppure si potrà anche coltivare. La coltivazione è semplice ma bisognerà fare attenzione al fatto che si tratta di una pianta infestante. In breve tempo ci si troverà con il giardino pieno di papaveri rossi. Un fiore meraviglioso che potrà essere utilizzato anche in cucina in decine di modi diversi. In campo erboristico, tuttavia, sarà sufficiente utilizzare solamente i petali che si potranno raccogliere proprio in questo periodo. I petali potranno essere acquistati anche su internet a meno di dieci euro a confezione. Il prezzo medio per 100 grammi di petali di papavero si aggira attorno agli 8/9 euro.

Insonnia

L’insonnia è uno dei disturbi più comuni nella popolazione per via di diversi motivi. La difficoltà ad addormentarsi può legarsi all’alimentazione errata oppure a stress o eventi che impediscono di coricarsi sempre alla stessa ora. Quando si soffre di insonnia facilmente si potrebbero sviluppare anche altri problemi come le apnee notturne, la dermatite ma anche la depressione. Quando si soffre di questo problema sarebbe bene cercare di ridurre l’assunzione di caffè o di cibi pesanti prima di andare a dormire. Il medico, poi, dopo un’accurata visita potrà prescrivere l’assunzione di alcuni farmaci piuttosto che integratori.

Rimedi naturali

Come si scriveva in precedenza, tra i rimedi naturali per combattere insonnia e 2 fastidiosi disturbi troviamo le foglie del papavero. Potrebbe favorire il sonno un infuso prodotto unendo 4 grammi di petali in una tazza di acqua bollente. Lasciare in infusione per una decina di minuti prima di filtrare e consumare. Se si preferisce più dolce sarà sufficiente provare ad aggiungere all’infuso del miele o dello zucchero di canna.

Il papavero, poi, potrà anche essere utile per combattere i fastidiosi arrossamenti della pelle. Mettere in infusione circa 20 grammi di petali in un litro di acqua per una decina di minuti. A questo punto procedere filtrando il tutto e immergendo una garza all’interno dell’acqua raffreddata da passare, poi, sul volto. Per combattere la tosse, invece, si potrà unire la liquirizia da far bollire in acqua per una decina di minuti ai petali di papavero da lasciare in infusione almeno 45 minuti.

Lettura consigliata

