Da pochi giorni è iniziato il terzo trimestre dell’anno e Wall Street è a un punto nodale. Quale direzione verrà presa? La risposta al momento non è scontata e sul “tappeto” ci sono diverse incognite che potrebbero chiarirsi proprio in questa settimana. Oggi, i mercati americani rimarranno chiusi per festività.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del giorno 1 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

31.097,26

Nasdaq C.

11.127,85

S&P 500

3.825,33.

Cosa attendere da ora in poi?

Si tornerà al rialzo da oggi in poi?

In rosso, la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 1 luglio.



Wall Street è a un punto nodale: si sale oppure si va verso il baratro? I livelli da monitorare

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 30.487. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 30.074.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 11.161. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 10.850.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.752. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.711.

Segnale in corso dei nostri Trading Systems

Si riaprono Long in data 5 luglio per Dow Jones e S&P 500. Flat su Nasdaq C.

Cosa attendere per domani?

Martedì scade un importante setup annuale e la prossima data di turning point sarà il 16 agosto.

Siamo giunti in un’area dove si affollano scadenze cicliche, indicatori al rialzo e diversi elementi grafici e previsionali lasciano “intendere” che dai livelli attuali, i prezzi potrebbero tornare stabilmente al rialzo. Sarà così? Vedremo quali saranno gli sviluppi dei prossimi giorni.

I titoli guida sono ancora indecisi

Abbiamo analizzato i grafici di Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple, Google, JPMorgan, Meta Platforms, Microsoft e Tesla, e anche in questo caso ravvisiamo forte indecisione e attesa.

Per il momento, nel breve termine, continua ad esserci forte indecisione e per il lungo si attendono chiarimenti sulla formazione o meno di un bottom rilevante.

