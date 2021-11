L’arrivo dei primi freddi potrebbe provocare in molti fastidi e malesseri. Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da un’attenzione specifica in caso di febbre, tosse o eventuale sintomatologia che potesse ricollegare al Covid19.

Oggi le regole rimangono le medesime, quindi continuiamo a fare molta attenzione.

Tuttavia, in alcuni casi una tosse potrebbe semplicemente essere tale. Come nel caso di mal di schiena e gonfiore addominale anche per la tosse decotti e infusi potrebbero esserci di aiuto.

Oltre alla tosse, grassa o secca, in inverno molti cominciano a soffrire di torcicollo che può essere causato da diversi motivi più o meno gravi. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, è legato a una postura scorretta o a movimenti bruschi.

Sia nel caso della tosse che nel caso del torcicollo si consiglia di consultare il medico se dopo alcuni giorni ancora persistono.

Infatti potrebbero nascondersi dei problemi che solamente un esperto può diagnosticare.

Se i fastidi sono minimi e di breve durata si potranno utilizzare degli infusi e dei decotti che aiuteranno ad alleviare il dolore.

Per liberarsi dalla tosse e far passare il torcicollo potrebbero bastare questi economici rimedi naturali

Per il torcicollo si potrà provare un cataplasma di rosmarino. Sarà sufficiente far bollire un rametto di rosmarino in acqua bollente per una decina di minuti. Dopo aver spento il fuoco fare intiepidire il tutto e immergere delle garze o un asciugamano.

Sistemarli sulle parti doloranti e lasciare agire il tutto per una ventina di minuti. Il calore unito al rosmarino dovrebbe riuscire ad alleviare il dolore.

Un altro interessante rimedio potrebbe vedere come protagonista la menta, lasciare in infusione 30 grammi di foglie di menta per una decina di minuti. Prima di utilizzarlo andrà filtrato e lasciato raffreddare. Si consiglia di berne una tazza al mattino e una alla sera. Se si preferisce tiepido o caldo l’infuso potrà essere scaldato prima di consumarlo.

Tosse

Nel caso di tosse, invece si potrà utilizzare un decotto a base di aghi di pino. Infatti per liberarsi dalla tosse e far passare il torcicollo potrebbero bastare questi economici rimedi naturali.

Sarà sufficiente bollire circa 30 grammi di foglie di pino in un litro di acqua per una ventina di minuti. Prima di farli bollire, però andranno puliti e tritati.

Bere un paio di tazze durante la giornata, soprattutto quando la tosse si fa più fastidiosa.

Un altro rimedio interessante è l’infuso di timo, malva, menta e basilico. Prendere un cucchiaino di timo, uno di malva, uno di menta e uno di basilico. Lasciare in infusione per una decina di minuti in acqua bollente. Lasciare raffreddare e filtrare prima di berne circa tre tazze al giorno preferibilmente dopo i pasti.

Attenzione

Si tratta ovviamente di rimedi naturali e non risolutivi del problema. Inoltre prima di utilizzarli bisogna accertarsi di non soffrire di allergie che potrebbero rendere il rimedio più pericoloso del problema. Ovviamente, mai esagerare perché il rischio è quello di ritrovarsi con fastidi gastrointestinali.