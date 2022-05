La cucina è il luogo in cui possiamo sperimentare e lasciar scorrere la fantasia. Le ricette che possiamo provare, infatti, sono innumerevoli e solo conoscendole tutte potremmo davvero capire quali siano le più adatte a noi.

In più, oltre al gusto, c’è un altro aspetto che dovremmo assolutamente tenere in considerazione. La scelta degli alimenti da consumare, infatti, potrebbe essere fondamentale anche per la nostra salute. Per esempio, in questo periodo in cui è facile sentirsi stanchi e spossati, ci sono alcuni piatti che potrebbero tornarci utili.

Sogliola e melone, l’accoppiata che potrebbe essere vincente contro la tipica spossatezza estiva

Ci sono due alimenti che, messi insieme, potrebbero sorprenderci e potrebbe essere favorevole alla nostra salute. In questo nostro precedente articolo, infatti, abbiamo evidenziato alcuni cibi nello specifico che potrebbero aiutarci a combattere quella fastidiosa spossatezza. Nella lista, svettano in modo evidente anche sogliola e melone. Questi due cibi, anche se molti non lo sanno, possono creare un’accoppiata davvero unica che ci farà leccare i baffi.

Unendoli, infatti, potremo dar vita a un secondo piatto davvero delizioso. Per realizzarlo per una cena o un pranzo a lume di candela, ci serviranno:

2 filetti di sogliola;

4 fette abbondanti di melone;

zenzero;

coriandolo;

prezzemolo;

olio extravergine di oliva;

sale;

latte di cocco;

pepe.

Per combattere il senso di spossatezza e la pressione bassa oltre agli integratori potremmo provare quest’inaspettato ma succulento secondo piatto

Per prima cosa, iniziamo dallo zenzero. Puliamolo per bene e, in un secondo momento, iniziamo a tagliarlo in piccole fettine. Mettiamolo in una ciotola e posiamoci sopra le due fettine di sogliola, già pulite e prive di lische.

Ora, versiamo sopra di esse con qualche rametto di prezzemolo fatto precedentemente in piccoli pezzi e i granelli di coriandolo. Iniziamo ad aggiungere adesso il latte di cocco. La quantità dovrà essere abbastanza da far immergere entrambi i filetti. Lasciamolo in posa per una ventina di minuti.

Tagliamo le nostre 4 fette di melone in cubetti molto piccoli e condiamo con un po’ di pepe. Quando saranno trascorsi i 20 minuti, mettiamo i filetti di sogliola in una padella, aggiungendo un cucchiaino di olio extravergine di oliva.

Quando saranno cotti, impiattiamo. Per prima cosa, sistemiamo il melone. Adagiamo su di esso i filetti di sogliola e aggiustiamo di sale e olio. Questo secondo piatto gustosissimo potrebbe essere l’ideale per combattere il senso di spossatezza e la bassa pressione tipiche di questo periodo.

Ovviamente, prima di inserire questa ricetta nella nostra dieta, chiediamo al nostro medico di fiducia. Solo un esperto, infatti, sarà in grado di dirci se questo piatto può fare al caso nostro.

Lettura consigliata

Questo gustoso secondo piatto ricco di proteine potrebbe far bene a cuore e muscoli deliziando il nostro palato