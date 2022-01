La società in cui viviamo ci impone di essere sempre al passo con i tempi e di rispettare ritmi frenetici e logoranti. Tra il lavoro, la famiglia e i vari impegni giornalieri è molto probabile che lo stress e la stanchezza prendano il sopravvento e debilitino ulteriormente.

Da qui la paura e l’ansia di non riuscire a sopportare il peso della quotidianità. Questo tipo di disagio è ormai molto comune nella vita di ognuno. Un aiuto concreto a tal proposito potrebbe venire dall’autoconsapevolezza, ovvero dal riuscire ad elaborare situazioni emotivamente difficili ed agire di conseguenza.

Ansia eccessiva ed eventuali conseguenze

Un esagerato stato di tensione potrebbe ritorcersi contro non solo ostacolando la propria pace interiore. È possibile, infatti, che in situazioni del genere abbiano luogo attacchi d’ansia importanti che, a loro volta, potrebbero sfociare in disturbi di panico.

Quest’ultimo si manifesta improvvisamente e spesso in maniera inspiegabile e i sintomi ad esso correlati vengono di frequente confusi per un attacco cardiaco. Si manifesta con giramenti di testa, tachicardia, nausea, costrizione toracica, vertigini, formicolio agli arti, sudorazione e tanta, tanta paura. Sebbene siano spaventosi e procurino malessere di vario tipo, non sono pericolosi: in genere durano 10-15 minuti e pare riguardino maggiormente le donne.

Per combattere gli attacchi d’ansia e prendersi cura della propria salute mentale un aiuto valido verrebbe da un’attività semplice e piacevole

Per prevenire un attacco di panico o gestirlo e superarlo, ci sono alcuni espedienti da considerare. Innanzitutto, nel momento in cui accade, è necessario rilassare la muscolatura ed ascoltare il proprio respiro cercando di inspirare ed espirare lentamente: in questi casi farlo all’interno di un sacchetto potrebbe aiutare a ritrovare la calma. Quando poi ci si rende conto che la situazione sta migliorando, è il momento di distrarsi e concentrarsi su quanto di positivo si ha intorno.

Se lo stress è molto alto e queste manifestazioni capitano di frequente, oltre a confrontarsi con il proprio medico è necessario intervenire giornalmente scegliendo in primo luogo uno stile di vita sano. Praticare attività fisica, riposare sufficientemente, mangiare in modo corretto ed evitare alcol, caffeina e fumo potrebbero essere un buon punto d’inizio per sfuggire ad ansia e panico.

Per combattere inoltre gli attacchi d’ansia e prendersi cura della propria salute mentale un aiuto valido verrebbe da un’attività semplice e piacevole: la scrittura. Avere un diario su cui annotare i vissuti permetterebbe di delineare chiaramente la relazione che c’è tra determinati eventi, i pensieri che ne derivano e quelle che saranno le azioni successive.

Questo esercizio, come descritto sulla rivista di Humanitas, consentirebbe di valutare e accettare ciò che capita e di affrontare quello che non si può cambiare. Scardinerebbe quelle convinzioni personali che influenzano negativamente emozioni e comportamenti, aiutandoci così a rivolgere l’attenzione verso sé stessi ed essere quindi più consapevoli.

Scrivere anche solo 15 minuti al giorno dunque farebbe bene alla mente e al cuore, darebbe sostegno e risolleverebbe gli animi dando sfogo alle proprie inquietudini. Grazie a questo si acquisirebbe più fiducia, si avrebbe un maggiore autocontrollo e si ritroverebbe finalmente un gradito senso di pace.