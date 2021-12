Nella vita di tutti i giorni capita spesso di essere eccessivamente impegnati, sempre di corsa, stanchi, nervosi e con poco tempo libero. Questa condizione può generare stress, che se limitato nel tempo può essere positivo e stimolante. Ma se si protrae, diventa nocivo. Potrebbe, infatti, provocare conflitti emotivi, ansie, ridurre le prestazioni fisiche e mentali e generare addirittura sintomi psicosomatici, come dolori articolari, difficoltà digestive, eritemi, insonnia, ecc.

In condizioni particolarmente stressanti, quindi, diventa importante fermarsi e cambiare qualcosa. È necessario delegare alcuni compiti, condividere con la famiglia e gli amici il proprio stato d’animo, fare una bella passeggiata e cercare di mangiare e dormire meglio. Bisogna imparare ad adottare piccole strategie che, anche se all’apparenza banali, possono allentare la tensione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per alleviare lo stress e concedersi un momento di puro relax, è questo il modo più semplice ed efficace

Almeno una sera a settimana bisognerebbe staccare la spina e dedicarsi a sé stessi. Magari andando al cinema, a cena con gli amici, leggendo un libro, guardando una serie tv o semplicemente rilassandosi nella vasca sorseggiando un buon tè.

Il segreto per trasformare un semplice bagno in un rituale di totale benessere è quello di preparare un’immersione distensiva scegliendo anche la giusta miscela da bere. Infatti per alleviare lo stress e concedersi un momento di puro relax, è proprio questo il modo più semplice ed efficace.

In vasca si possono aggiungere un paio di manciate di sali del Mar Morto, che hanno un’azione detossinante e drenante, e alcune gocce di olio essenziale da sciogliere in un cucchiaio di olio d’oliva o di mandorle per un effetto rilassante. Un esempio potrebbe essere quello di lavanda.

Mentre si è a mollo nella vasca, per potenziare il rilassamento, l’ideale sarebbe bere una calda tazza di tè bianco, che favorirebbe anche la sudorazione eliminando le tossine e depurando il corpo.

Perché il tè bianco?

Il tè bianco è chiamato anche tè dell’Imperatore, perché in passato era riservato solo agli uomini di alto rango. Viene ricavato dalle foglie e dai germogli più teneri, che sono ricoperti da una peluria bianca e sono i più ricchi di sostanze antiossidanti. È una bevanda dai mille benefici: ha importanti proprietà antistress, accelera il consumo dei grassi aiutando il controllo del peso e con il suo effetto antibatterico aiuta il sistema immunitario. Migliora, inoltre, la densità del tessuto osseo prevenendo l’osteoporosi, riduce la pressione e fluidifica il sangue.

Ha un sapore delicato e non è solo una delizia per il palato, ma anche un vero e proprio toccasana per spirito e corpo.

Per alleviare lo stress e concedersi un momento di relax, quindi, è proprio questo il modo più semplice ed efficace che tutti possono adottare.

Approfondimento

Si possono contrastare gli effetti negativi dello stress trasformando il proprio bagno in una Spa