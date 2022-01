Tra gli alimenti più apprezzati nella cucina italiana vi è il formaggio che nelle sue varie tipologie, di zona in zona, rappresenta davvero una risorsa per la nostra filiera alimentare.

Molto apprezzato nelle versioni regionali e locali, il formaggio può essere morbido, duro, stagionato e via dicendo. Lo preferiamo gustare come piatto salato, ma molti di noi apprezzano anche un utilizzo dolce del formaggio. Infatti, il formaggio cremoso può dare vita ad una delle torte inglesi più amate: la cheesecake. Ecco perché, per una cheesecake da favola, non solo ricotta o formaggi cremosi ma anche lo yogurt e il mascarpone come ingredienti.

Non solo Philadelfia

Se dunque desideriamo preparare una torta al formaggio ci occorrerà avere in casa un formaggio morbido e cremoso. È noto come il formaggio Philadelfia sia il miglior formaggio cremoso che possiamo utilizzare per preparare la nostra cheesecake.

Qualora non lo avessimo in casa, potremmo decidere di prepararne uno, organizzandoci per tempo in quanto la preparazione richiede almeno 24 ore.

Altrimenti, potremmo sostituire questo formaggio con altri tipi di prodotti lattiero caseari. La scelta può ricadere su questi ultimi anche per una questione di gusti o desiderio di provare qualcosa di nuovo. In alternativa, dunque, potremmo utilizzare la ricotta, il quark o anche il mascarpone e lo yogurt greco colato.

Concentriamoci sulla lavorazione del mascarpone. Sarebbe meglio acquistare un mascarpone fresco e non confezionato. Il suo gusto neutro potrebbe rendere davvero speciale la preparazione di una cheesecake al cioccolato. Potremmo usare il mascarpone nella sua versione pura, oppure mescolato e mixato con un altro formaggio come la ricotta per poter dare maggiore consistenza al preparato.

Nel caso in cui si volesse utilizzare lo yogurt, la nostra scelta potrebbe ricadere sullo yogurt greco colato. Anche lo yogurt bianco, con il suo sapore neutro, potrebbe andare benissimo, ma qui proponiamo come lavorare lo yogurt greco colato, che è molto più morbido e meno consistente del primo. Dovremmo infatti usare un’accortezza in più nel caso decidessimo di utilizzarlo. Infatti, dobbiamo premunirci di fogli di gelatina. Mettiamo i fogli dentro una bacinella di acqua e aspettiamo che si ammorbidiscano, poi strizziamoli adeguatamente.

Poniamo lo yogurt dentro una pentola, aggiungiamo la gelatina strizzata e assembliamo il tutto. A questo punto possiamo decidere di aggiungere della panna fresca e mescolare bene. Il nostro preparato sarà pronto per essere utilizzato nella nostra base di biscotti e dare vita alla cheesecake.