In Italia alcune categorie e mansioni sono molto ricercate. Il mercato del lavoro al momento non riesce a colmare i vuoti. Questo potrebbe essere un ottimo momento e motivo per pensarci. Infatti, per una legge banale di domanda e di offerta, gli operatori sono più inclini a offrire condizioni economiche più favorevoli. Già in passato abbiamo visto come ci sia un estremo bisogno di giuntisti. In pratica si tratterebbe di operatori e tecnici che si occupano di stendere i cavi di fibra.

Oggi invece parliamo di un ambito se possibile ancora più richiesto, attivo e bisognoso di lavoratori. Si tratta del settore della logistica e dei trasporti. Ed ecco quale figura viene ricercata. Lavoro assicurato e stipendi fino a 3.000 euro per questo lavoro richiestissimo sul mercato senza titoli di studio.

Una mancanza clamorosa

Conftrasporto avrebbe recentemente segnalato la mancanza di circa 20.000 autotrasportatori e camionisti. Questa figura è essenziale nella logistica. A maggior ragione in un periodo quale quello attuale, in cui il commercio dalla distanza sta guadagnando fette consistenti di mercato. Ma proviamo a vedere quali siano i pro e quali i contro di questa scelta.

Come accennato, gli stipendi possono essere veramente alti. La cifra è condizionata dalla mansione e dall’esperienza. Ma lo stipendio, netto, potrebbe arrivare fino ai 3.000 euro mensili. Senza eccedere, potremmo garantirci stipendi di partenza di circa 2.000 euro al mese. Tra gli aspetti positivi vi è il progressivo miglioramento delle tecnologie e della comodità di viaggio. Qualcuno inoltre potrebbe essere attratto dalla possibilità di viaggiare per l’Italia e talvolta per l’Europa. Inoltre la richiesta sul mercato è destinata addirittura ad aumentare, visto che l’età media si aggirerebbe sui 54 anni. Si tratterebbe dunque di un mestiere che, verosimilmente, non pone problemi di precariato.

Indubbiamente uno stipendio così alto non sarebbe esclusivamente dovuto alla mancanza di personale. Ci sono infatti alcuni svantaggi da tenere in considerazione.

Lavoro assicurato e stipendi fino a 3.000 euro per questo lavoro richiestissimo sul mercato senza titoli di studio

I punti critici sarebbero soprattutto due. Ottenere la patente da autotrasportatore può avere dei costi molto alti. Questa si ottiene a partire solamente dal ventunesimo anno di età e con un esborso che potrebbe arrivare fino a 5.000 euro. Nel prezzo sono inclusi i corsi di formazione. La notizia positiva è che alcune aziende sarebbero disposte ad assumersi il costo della formazione pur di avere operatori. Inoltre la vita dell’autotrasportatore implica molte notti lontane da casa, oltre alla fatica del viaggio e delle operazioni di carico e scarico merci. Queste sono spesso parte dell’attività.

In periodi incerti, comunque, questa scelta sembra meritare la nostra attenzione. Un lavoro del genere potrebbe portare sicurezza economica e risolvere situazioni di precariato.