Stitichezza fa rima con dolcezza anche se è l’unica assonanza positiva tra queste due parole. La prima ci fa subito venire in mente qualcosa di poco piacevole. La seconda assolutamente il contrario. Ancora, la prima ci toglie il gusto di un momento che dovrebbe essere rilassante. La seconda ci può far immaginare tantissimi scenari rilassanti.

Metterle insieme nella stessa frase può risultare un rischio. Non, però, un controsenso, come già visto in come combattere la stitichezza con questo dolce alle prugne soffice cremoso e buono da far girare la testa. In quel caso un solo frutto era protagonista. Nella torta di oggi, invece, andremo a vedere un mix più complesso. La ricetta della torta lassativa. Un nome, una garanzia anche per chi soffre di questo fastidio nel momento di scaricarsi.

Gli ingredienti sono:

70 grammi di biscotti secchi;

160 grammi di bastoncini di crusca;

30 grammi di semi di lino;

100 grammi di burro;

200 grammi di marmellata di prugne

20 grammi di latte;

8 grammi di colla di pesce;

50 grammi di zucchero;

100 grammi di prugne secche;

100 grammi di albicocche secche;

250 grammi di ricotta fresca;

160 grammi di formaggio spalmabile;

170 grammi di yogurt magro.

Per combattere con dolcezza la stitichezza arriva in soccorso questa torta nutriente e lassativa

Davvero tanti ingredienti, per una torta assimilabile alla cheese cake. Il procedimento per prepararla è davvero molto simile. Iniziamo sbriciolando i biscotti secchi insieme ai bastoncini di crusca. Possiamo tranquillamente avvalerci di un mixer oppure fare con le mani. Al composto ottenuto, uniamo i semi di lino e andiamo ad aggiungerlo al burro fuso. Questo preparato dovrà poi essere versato e sparso in una teglia che avremo ricoperto con carta da forno. Sarà la base della nostra torta lassativa. Sopra andremo a mettere la crema, che prepareremo in questo modo.

Una crema morbidissima

Smolliamo la colla di pesce in una bacinella con acqua fredda. Poi, in una terrina andremo ad amalgamare insieme lo yogurt magro, il formaggio spalmabile e la ricotta. Con un coltello, andiamo a sminuzzare le prugne e le albicocche secche. Le uniremo successivamente al composto cremoso di yogurt e formaggio. Scaldiamo in un pentolino il latte, in cui metteremo la colla di pesce. Quando sarà sul punto di bollire, lo aggiungeremo alla crema di frutta, cercando di amalgamare bene il tutto. Andremo poi a versare il composto ottenuto sopra la base preparata in precedenza. Chiuderemo con la marmellata di prugne che dovrà essere sparsa bene lungo tutta la superficie cremosa.

Per combattere con dolcezza la stitichezza arriva in soccorso questa torta nutriente e lassativa, pronta dopo un passaggio di un paio d’ore abbondanti in frigorifero. Tanti ingredienti genuini, una preparazione molto semplice, un risultato sicuramente utile e gratificante per il nostro intestino.