Avere la stitichezza non è un problema da poco. Per tante persone, soprattutto gli uomini, ma anche i bambini, il rituale del water è uno dei momenti di maggior relax della giornata. Ci si chiude in bagno e ci si siede su quello che, per molti, è il vero trono di casa. Tutto questo quando ci si scarica in maniera regolare e senza problemi. In caso contrario, invece, potrebbe trasformarsi da grande piacere in incubo doloroso.

Non riuscire ad andare di corpo è un problema che coinvolge tante persone. Le cause sono assai diverse, anche se si pensa che, spesso, alla base, ci sia un problema di natura psicologica. Per combattere la stitichezza ci sono diversi modi. Si può intervenire sull’alimentazione oppure assumere farmaci. Il consiglio è di consultare, ovviamente, sempre il proprio medico. Questo, però, non dovrebbe togliere la possibilità di gustare un dolce molto buono e delicato come quello che proporremo oggi. Si tratta di una ricetta proveniente dalla Francia, che ha come base le prugne secche, uno dei frutti lassativi per eccellenza. Andiamo a vedere gli ingredienti del flan alla prugna:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

250 grammi di prugne snocciolate;

125 grammi di farina;

125 grammi di zucchero;

4 uova;

una bustina di zucchero vanigliato;

3 cucchiai di rhum;

750 ml di latte;

un pizzico di sale.

Come combattere la stitichezza con questo dolce alle prugne soffice cremoso e buono da far girare la testa

In una terrina andiamo a mescolare insieme la farina con lo zucchero, le quattro uova e il sale. Amalgamiamo bene, con l’aiuto di un cucchiaio di legno. Successivamente, andiamo a scaldare il latte in un pentolino. Uniamo le prugne e i tre cucchiai di rhum. Se vogliamo, possiamo sostituire il rhum con il liquore. Ne abbiamo già parlato in come cucinare castagne e cioccolato in un dolce sfizioso e appagante usando un ingrediente che pochissimi conoscono.

Non serve che il latte arrivi a ebollizione, ma deve essere abbastanza caldo. Quindi, prendiamo un colino e filtriamolo, in modo da dividerlo dalle prugne. A poco a poco andremo ad aggiungerlo all’impasto creato in precedenza. Fondamentale che non si creino grumi e che sia molto fluido. Quando sarà pronto, prenderemo le prugne e ve le aggiungeremo, mescolando un’ultima volta.

La cottura

Prendiamo una teglia e imburriamola molto bene. Versiamo il composto e inforniamo. La cottura sarà piuttosto lunga. I primi dieci minuti il forno dovrà viaggiare a una temperatura di 240 gradi, i successivi trenta, invece, dovrà essere abbassato a 200. Temperature un po’ inconsuete per i dolci, ma necessarie visto la liquidità dell’impasto del flan. Come combattere la stitichezza con questo dolce alle prugne soffice cremoso e buono da far girare la testa dopo 40 minuti sarà pronto. Far raffreddare bene e servire. Un dolce nutriente, morbido e delicato, che può aiutare anche contro il fastidio della stitichezza. Certo, il consulto medico è fondamentale per risolvere il problema, ma, almeno una parentesi dolce è possibile regalarsela.