Le cozze sono una prelibatezza che difficilmente manca sulle tavole degli italiani. Chi abita al mare ha la fortuna di gustarla tutto l’anno. E chi non gode di questo privilegio non vede l’ora di rifarsi e mangiarla appena può. Uno spaghetto con le cozze ha la capacità di tirarci su il morale anche dopo una giornata difficile. Ma anche una zuppa calda che ben si adatta alla stagione è un piatto gustoso e piacevole. È questa la ricetta della zuppa invernale di cozze e verdure che sta spopolando tra gli esperti di cucina. Tante verdure e del buon pesce: l’ideale anche per la salute. Dopo aver visto 1 occhio alla linea e 2 alla salute con questa pasta squisita e piena di antiossidanti e vitamine, ecco un’altra ricetta per i nostri Lettori.

Gli ingredienti per 4 persone

Prendiamo gli ingredienti utili per una cozzata alle verdure per 4 persone:

1 kg abbondante di cozze;

3 patate;

4 cipolle;

3 scalogni;

3 zucchine;

un paio di spicchi d’aglio;

mezzo bicchiere di vino bianco fermo;

pane grattugiato;

sale e pepe;

prezzemolo;

olio extravergine di oliva.

Procediamo senza indugi con la nostra ricetta:

puliamo per bene le cozze e facciamole aprire in un tegame col soffritto di olio e aglio. Eliminiamo dunque quest’ultimo e sfumiamo con del vino bianco. Quando le cozze si saranno aperte, scoliamole ma senza buttare il liquido di cottura;

prendiamo un’altra pentola e prepariamo il soffritto con le cipolle, le zucchine, le patate e gli scalogni. Il tutto tagliato e affettato in pezzetti piccoli. Aggiungiamo quindi il sugo di cottura delle cozze, lasciando cuocere per una mezz’oretta;

nel frattempo, accendiamo il forno, dividendo le cozze a metà, lasciando ancora intere nel guscio quelle più grandi e staccando le più piccole;

prepariamo quindi un mix con il pane grattugiato, del prezzemolo, il rosmarino e amalgamiamo con l’olio. Con questo composto ricopriremo le cozze, inserendole nel grill e facendole dorare;

a questo punto versiamo la zuppa di verdure, con le cozze gratinate, un pizzico di pepe e le cozze che abbiamo tenuto aperte con il guscio da mangiare ma anche come decorazione.

