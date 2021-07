Un dessert al limone è sempre la scelta migliore per un dolce estivo a fine pasto. Fresco e dissetante, è una delle migliori soluzioni per lasciare tutti contenti. Ma come preparare una torta al limone che faccia vibrare le papille gustative dei nostri commensali? Non resta che scoprirlo.

Come preparare un bellissimo e fresco dessert da mangiare con gli occhi

Una torta al limone è ben riuscita quando rispetta i canoni di freschezza, c’è una buona base croccante e la nota agrumata è pungente al punto giusto.

Ingredienti per la torta:

200g biscotti al burro o, in alternativa, i biscotti Digestive per una versione più light;

70 g di burro;

10 g di colla di pesce;

120 g di zucchero;

400 g di yogurt bianco;

2 limoni.

Per la crema al limone:

50 g di zucchero;

120 ml di succo di limone;

scorza di limone;

10g di amido di mais.

Procedimento

Questo dolce è molto semplice da realizzare, perché non prevede cottura in forno, ma soltanto qualche ora di riposo in frigo. Iniziamo preparando la base. Sbriciolare i biscotti in piccole parti e fondere il burro fino a farlo diventare liquido. Unire il tutto mescolando per bene, così che il risultato sia uniforme e umido. Dopo aver scelto uno stampo, versare il composto e schiacciare per bene per uniformare la base. Si può fare in molti modi: dall’utilizzo di un cucchiaino allo stesso palmo della mano. Lasciare in frigo per un’ora così da far solidificare il burro e la base.

La fase successiva prevede l’uso della colla di pesce, dello zucchero, dello yogurt e del limone.

Mettiamo in ammollo i fogli di colla di pesce in acqua fredda e prepariamo uno sciroppo di zucchero. Basterà versare lo zucchero e un po’ d’acqua nel pentolino fino a che il primo non si scioglierà completamente. Dopo, strizziamo per bene la colla di pesce e uniamola allo sciroppo ancora caldo. Mescolare fino a quando la gelatina non sarà completamente sciolta e lasciare raffreddare. Unire il succo dei limoni allo yogurt e aggiungere il composto tiepido.

Infine, versare la crema ottenuta sulla base del biscotto e lasciare a riposo per circa due ore.

Dopo mezzora, si potrà preparare la crema. Versiamo la maizena, lo zucchero, il succo di limone in un pentolino. Lasciamo cuocere a fuoco lento, mescolando con cautela per evitare che si formino grumi. Quando si è addensata, toglierla dal fuoco, attendere qualche minuto e versarla sulla torta. Infine, una spolverata di scorza di limone.

Ecco come preparare un bellissimo e fresco dessert da mangiare con gli occhi.

