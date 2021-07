Già di per sé la stitichezza è un vero e proprio fastidio, spesso anche pesante, se poi ci tormenta anche in piena estate il calvario è infinito. Chi soffre di stipsi dovrebbe sicuramente cambiare le sue abitudini alimentari proprio in questo periodo dell’anno in cui il caldo rallenta il metabolismo. Ecco allora che per combattere al meglio la stitichezza occorrono queste semplici 3 regole quotidiane efficaci. Niente di clamoroso e di costoso ma 3 accorgimenti utili in grado di fare la differenza e donare all’intestino un ciclo regolare senza bisogno di medicine.

Gli alimenti che svuotano l’intestino

Ci sono degli alimenti che quotidianamente portiamo sulle nostre tavole e hanno il compito di svuotare letteralmente l’intestino. Parliamo dei cibi ricchi di fibre e ovviamente tra questi dominano frutta e verdura. Non solo fibre ma anche vitamine e tanta acqua ossia i segreti per andare di corpo con regolarità. Nello specifico sono ottimi:

cavoli e broccoli;

carciofi e spinaci;

zucchine e cetrioli.

I frutti migliori sono il kiwi e la mela che però dovremmo mangiare con la buccia che contiene i nutrienti migliori per favorire il transito intestinale.

Per combattere al meglio la stitichezza occorrono queste semplici 3 regole quotidiane efficaci

Fare attività fisica e sportiva e bere tanta acqua sono le altre due virtù che permettono all’intestino di sbloccarsi. All’opposto sedentarietà e consumo eccessivo di alcol e cibo spazzatura bloccano il processo di espulsione di grassi e tossine dal nostro corpo.

Consideriamo che normalmente dovremmo bere almeno 1 litro di acqua al giorno se non di più. Adesso col caldo sarebbe opportuno innalzare la quota ad almeno 2 litri. Di cui almeno 1 bicchiere appena alzati a stomaco vuoto.

Una semplice passeggiata di una ventina di minuti al giorno a passo spedito è un altro dei segreti per combattere la stipsi o stitichezza che dir si voglia. È pur vero che fa caldo e staremmo meglio in casa all’aria condizionata ma muoversi nelle ore più fresche della giornata permette all’intestino di sbloccarsi e liberarsi.

