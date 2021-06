La chiamano anche “erba della tigre” perché nella leggenda del suo paese d’origine si narra che le tigri la mangino per curarsi le ferite. Parliamo della centella asiatica che qualche nostra Lettrice conoscerà per le sue proprietà a favore della pelle nella cosmetica. Eccezionale questa erba officinale sconosciuta che cura le caviglie gonfie e le emorroidi e tanto altro. Il suo segreto sta nell’essere un’incredibile alleata della circolazione sanguigna. Da secoli indiani e cinesi la usano nella medicina tradizionale e in quella naturale. Vediamo di conoscerla più da vicino.

Eccezionale questa erba officinale sconosciuta che cura le caviglie gonfie e le emorroidi

Vene e capillari fragili sono i soggetti preferiti da curare con la centella asiatica perché la sua attività principale è proprio quella di favorire la circolazione del sangue e migliorarla. Stimolando la produzione di collagene non solo protegge le pareti dei vasi sanguigni ma li mantiene elastici. Ecco allora che la guarigione delle micro-ferite interne sarà più rapida. Perfetta quindi sia per le emorroidi che per le caviglie gonfie che d’estate ci fanno impazzire. È comoda da assumere sia in gocce che in pastiglie ma sempre dietro consulto medico o del farmacista di fiducia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ottima anche per combattere ritenzione idrica e cellulite

Migliorando quindi la circolazione del sangue questa erba ci aiuta a combattere la cellulite e la ritenzione idrica. Altri due nemici della nostra pelle che ci rendono la vita difficile soprattutto nella parte più calda dell’anno, cioè questa.

Solitamente questa pianta non presenta effetti collaterali ma la medicina ne sconsiglia l’utilizzo alle donne incinta e durante la fase di allattamento. Per questo rimandiamo sempre al consiglio medico.

Un aiuto anche per l’epistassi

Può capitare ai nostri bambini di avere delle perdite di sangue dal naso, fenomeno chiamato epistassi. Ebbene la centella asiatica è utile anche per questo sintomo. Anche in questo caso sia in capsule che come estratto sarà utile a migliorare e fortificare le pareti dei vasi sanguigni.

Approfondimento

3 alimenti da eliminare in estate e 3 da mangiare sempre per digerire meglio