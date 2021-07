Raffreddori da fieno e riniti allergiche possono diventare un grattacapo fastidioso. In forma leggera molte persone ne sono esposte e in genere si ricorre ai medicinali. Vediamo invece come fare per attutire naturalmente i sintomi delle allergie e sentirsi meglio.

Le allergie leggere

A volte ci capita di starnutire senza sapere nemmeno perché. Non ci sembra che sia un raffreddore o una sudata che si è asciugata indosso. In altri casi gli occhi lacrimano e il naso comincia a pizzicare. Le allergie sono diffuse soprattutto nei cambi di stagione, ma chi è allergico al polline ne soffre un po’ di più.

In effetti i pollini che circolano nell’aria entrano attraverso le narici e creano una strana reazione. Il corpo non li riconosce come innocui e allora produce una sostanza l’istamina per liberarsene. È questa sostanza che scatena i sintomi dell’allergia.

Fermare l’allergia con i farmaci

In genere si ricorre ai farmaci antistaminici che bloccano i sintomi. Ce ne sono di tre tipi secondo il principio che usano: la cetirizina, la loratadina o la fexofenadina. C’è anche il cortisone che aiuta nel caso. Tuttavia non sempre i sintomi sono talmente intensi e allora invece di ricorrere ai farmaci si può ben pensare a qualche intervento di tipo naturale.

Come fare per attutire naturalmente i sintomi delle allergie e sentirsi meglio

Per tamponare i sintomi e stare meglio si può ricorrere alle piante che madre natura mette a disposizione. Si possono trovare in erboristeria da utilizzare secondo il consiglio dell’erborista.

Uno studio rivela l’efficacia delle foglie di farfaraccio nelle allergie che avrebbero la stessa azione della fexofenadina. Anche l’olio di cumino nero ha azione antiallergica e riequilibrante del sistema immunitario.

C’è anche l’omeopatia che può venire incontro alle allergie e in farmacia è possibile trovare i giusti consigli.

Non ultimo anche i punti della digitopressione sono di aiuto in questo senso. Sotto le narici basta premere con il dito indice e medio insieme, per 5 minuti con una pressione media.

La fitoterapia, l’omeopatia e la digitopressione sono sistemi naturali che possono essere di aiuto contro le allergie leggere. In ogni caso è sempre meglio consultare un medico per valutare bene il caso specifico.