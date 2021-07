Quando si hanno i soldi in banca, giacenti sul conto corrente, abbiamo una certezza assoluta: che non fruttano 1 euro d’interesse. Anzi, spesso questa giacenza può costare un sacco di commissioni. E allora il problema diventa come impiegare i soldi sul conto corrente. In questo caso l’orizzonte temporale dell’impiego del denaro gioca un ruolo determinante nella scelta. In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa suggeriranno una soluzione a chi ha meno di 50 anni e ha uno stipendio. Perciò avendo sotto 50 anni e uno stipendio, evitare soldi sul conto ma fare così.

Qual è la migliore soluzione per non perdere i soldi in banca sul conto corrente e fare fruttare al massimo i risparmi in tutta sicurezza? A questa domanda si può rispondere in molti modi ma dipende dall’orizzonte temporale dell’investimento, dall’obiettivo e dal grado di rischio. Chi ha meno di 50 anni ha probabilmente almeno due decenni per accumulare del denaro. Immaginiamo un 50enne che andrà in pensione probabilmente dopo 20 anni. Oppure un 40enne che ha almeno 30 anni prima di ritirarsi dal lavoro.

Sotto 50 anni e uno stipendio, evitare soldi sul conto ma fare così

Per chi ha 40 o 50 anni impiegare una certa somma mensile da dedicare al integrazione della pensione è quasi un obbligo. Mentre un ventenne o un trentenne che entrano nel modo del lavoro potrebbero volere accumulare una certa cifra in vista dell’acquisto di un appartamento. Si possono risparmiare cifre importanti anche partendo da piccolissime somme mensili. Con zero euro di partenza e un risparmio di 5 euro al giorno per accumulare facilmente 200mila euro si deve fare in questo modo. La strategia per un 20enne, un trentenne o un 40enne è la stessa. Mettere via mensilmente una certa cifra, meglio se tra il 10% o il 20% dello stipendio, da impiegare per importanti obiettivi futuri.

Lo strumento che massimizza questa strategia è l’ETF. Un Exchange Traded Fund si può acquistare in Borsa facilmente a partire anche da poche decine di euro. Ha commissioni bassissime, può essere rivenduto in qualsiasi momento. Per investimenti di lungo periodo è consigliato un ETF azionario. Per esempio l’ETF SPDR S&P 500 (Isin: IE00B6YX5C33). Questo strumento segue l’andamento dei prezzi dell’indice USA S&P 500. La Borsa USA negli ultimi 30 anni ha avuto un rendimento medio annuo appena inferiore al 10%. Per un investimento almeno decennale, ma anche più lungo, questo ETF è un valido strumento. Anche se, come ricordiamo sempre, non c’è garanzia di rendimento simile nel futuro.