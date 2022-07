Chi desidera avere piante e ortaggi belle e rigogliose deve necessariamente mettere in atto alcune accortezze. Qualunque sia il vegetale che vogliamo coltivare è indispensabile capire quali siano le necessità della pianta stessa. Infatti non tutte sono uguali, specialmente se consideriamo la stagionalità. Ad esempio per avere pomodori grandi e succosi nell’orto avevamo consigliato di seguire alcune semplici regole che daranno risultati straordinari.

Di seguito invece, sveleremo qualche trucco su concimazione, irrigazione e il terreno necessario per coltivare zucchine belle e saporite.

Scelta del terreno

La zucchina è un ortaggio estremamente prolifico che nel periodo estivo, se ben trattata, può produrre continuamente frutti. Per questa ragione necessita del giusto nutrimento, della giusta quantità d’acqua e del terreno più adeguato. Proprio in merito al terreno sarebbe bene evitare quelli particolarmente argillosi e poco drenanti dato che, trattenendo acqua e nutrimento più del dovuto, potrebbero soffocare la pianta o portarla a marcescenza. Inoltre prima della messa a dimora della zucchina sarebbe opportuno addizionare dello stallatico (letame) al terreno cominciando una prima concimazione. Questo è un discorso che vale sia per l’orto che per le coltivazioni in vaso. Inoltre quando la pianta comincerà a sbucare dalla terra, sarebbe consigliabile eseguire una pacciamatura con paglia sterile sopra le radici. Questo consentirà di proteggerle da un’eccessiva luce del sole. Inoltre è da tenere a mente che la zucchina necessita di spazio per crescere in forza. Se piantate nell’orto dovremo, dunque, porle a circa 50-60 cm l’una dall’altra.

Per coltivare zucchine belle e saporite in vaso o nell’orto ecco i trucchi per concime, terreno e irrigazione

Per quel che riguarda irrigazione e concimazione, invece, dovremo sempre tenere a mente la grande produttività della pianta. La zucchina richiede molta acqua proprio per questa ragione e sarà bene irrigarla almeno 3 volte a settimana di primo mattino o dopo il tramonto non bagnando le foglie.

Per la concimazione, invece, le zucchine hanno bisogno di nutrienti fondamentali per un’abbondante produzione come azoto e potassio. Possiamo soddisfare queste necessità con un semplice concime liquido. Per realizzarlo possiamo utilizzare sia il pellet stallatico da lasciare macerare in acqua o con altri macerati vegetali. Tra questi sono particolarmente indicati quelli di buccia di banana, foglia di pomodoro e ortica. Dopo la prima fioritura possiamo intervenire con la concimazione una volta ogni 15 giorni per dare continuità alla produzione.

Raccolta

Infine ricordiamo che le zucchine presentano fiori maschili e femminili che hanno bisogno di essere impollinati. Questo avviene al mattino e pertanto sarebbe meglio cogliere le zucchine la sera per lasciar lavorare gli insetti al mattino.

