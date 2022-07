D’estate l’obiettivo è cercare di non usare i fornelli. Quando il caldo diventa davvero insopportabile, la sola idea di cucinare può farci sudare. Approfittando delle numerose e gustosissime verdure estive possiamo realizzare una miriade di piatti freschi e veloci. Per questo motivo, possiamo sperimentare molti piatti e preparazioni diverse. Una preziosa fonte di vitamine A e C sono le zucchine, uno tra gli ortaggi più consumati durante la stagione estiva. Con le zucchine possiamo preparare gustosi primi piatti, ma anche farle ripiene e farcirle con ingredienti sfiziosi e golosi. Le zucchine sono anche un ottimo contorno perché sono versatili e si prestano a moltissime preparazioni. Ad esempio, possiamo farle grigliate o alla scapece, ma oggi vogliamo suggerire di usarle per preparare un piatto diverso. Se vogliamo assaporare quest’ortaggio senza dover accendere i fornelli, questa ricetta fa proprio al caso nostro.

Ingredienti

400 g di zucchine;

300 g di tonno sott’olio;

150 g di mozzarella;

150 g di pomodoro ciliegino;

succo di un limone non trattato;

60 g di olio EVO;

qualche foglia di menta;

sale q.b.

Anziché grigliate o ripiene, ecco come preparare le zucchine senza cottura e realizzare uno sfizioso e fresco secondo piatto estivo

Per preparare questo piatto, iniziamo scolando il tonno dall’olio. Intanto, laviamo le zucchine. Rimuoviamo le estremità e usiamo una mandolina per ricavare delle fette molto sottili. Spremiamo il succo di un limone e teniamolo da parte.

Aggiungiamo l’olio extravergine d’oliva al succo di limone, aggiustiamo di sale e mescoliamo il tutto per bene. Tritiamo le foglie di menta fresca dopo averle lavate ed uniamole alla marinatura. Versiamo qualche cucchiaio di questo composto sul fondo di una pirofila e adagiamo uno strato di zucchine. Aggiungiamo altra marinatura e ripetiamo il procedimento finché avremo zucchine a disposizione. Lasciamo riposare le zucchine nel frigorifero per mezz’ora ed occupiamoci degli altri ingredienti.

Laviamo e tagliamo i pomodorini in 4 parti. Trasferiamoli in una ciotola e condiamoli con un filo d’olio e un pizzico di sale. Tagliamo a pezzetti la mozzarella e iniziamo a comporre il piatto. Togliamo le zucchine dal frigorifero e adagiamoci sopra i pomodori a pezzetti, la mozzarella e il tonno.

Consigli

Le zucchine sono l’ortaggio perfetto per realizzare un appetitoso carpaccio come questo. Anziché grigliate o ripiene, ecco come preparare queste verdure in modo semplice ed appetitoso usando tanti ingredienti di stagione. Questo piatto si conserva per un giorno nel frigorifero dentro un contenitore ermetico. Possiamo decidere di sostituire la mozzarella con la burrata e cercare di rendere il piatto più colorato aggiungendo qualche pomodoro giallo. Possiamo guarnire il piatto usando qualche foglia di basilico fresco oppure una spolverata di origano prima di servire questo fresco piatto completo.

