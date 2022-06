Chi ha la fortuna di possedere un orto, grande o piccolo che sia, ha la possibilità di coltivare le proprie verdure ed apprezzarne il gusto. A differenza di quelle che comunemente troviamo al supermercato, infatti, le verdure di casa sono sicuramente più ricche di sapore. Tuttavia non sempre è così semplice riuscire ad arrivare a questo risultato date le tante difficoltà che si possono incontrare durante la coltivazione. In particolare per i pomodori, per renderli più gustosi e per aumentare la resa dovremo mettere in pratica alcune strategie.

Accortezze nell’orto

I pomodori devono essere distribuiti nell’orto ad una distanza tale che possa permettergli di crescere senza che le radici confliggano tra loro. Per farle crescere in forza, dunque, dovremo posizionarle ad almeno 40 centimetri l’una dall’altra. Durante la fase di crescita è poi importante cercare di indirizzare al meglio le risorse della pianta eliminando il superfluo.

In questo caso dovremo eliminare i rami più bassi e a contatto con il suolo che non riuscirebbero ad essere produttivi e, anzi, sottrarrebbero nutrimento al resto della pianta. Altrettanto importante è, poi, la sfemminellatura, ovvero l’eliminazione dei germogli che nascono sopra i rami già sviluppati. Questa operazione va attuata non appena notiamo che le femminelle cominciano a spuntare per evitare di rovinare la pianta.

Tuttavia, ricordiamo di non buttare gli scarti ottenuti da questi passaggi. I macerati di foglie di pomodoro sono infatti degli ottimi repellenti contro gli insetti.

Per aumentare la resa dei pomodori e farli crescere succulenti e gustosi ne basta un cucchiaio sulle radici

Infatti, tra gli aspetti cruciali da tenere in considerazione, ci sono anche gli attacchi dei fastidiosi parassiti. Cocciniglie, afidi e bruchi verdi potrebbero attaccare le nostre piante rovinandole o, ancora peggio, infettandole e portandole alla morte. A questo scopo esiste un olio specifico largamente utilizzato in agricoltura biologica con effetti disinfestanti davvero sorprendenti.

Altro aspetto fondamentale è la concimazione che non deve alterare il pH del terreno ma al contempo garantire il giusto nutrimento.

A questo scopo una soluzione molto diffusa in grado di rendere i pomodori grossi e succosi aumentandone la produttività è il lievito di birra. Sarà sufficiente far sciogliere 10 grammi di lievito in polvere all’interno di un litro d’acqua ed aggiungere un cucchiaio di zucchero. Mescoliamo il tutto per poi versare sulle radici una volta ogni 15 giorni. In questo modo daremo il giusto nutrimento alla pianta dandole la capacità di essere più produttiva.

