Chi ha la passione del pollice verde sa quanta attenzione e quante cure accorra prestare alle proprie piante per farle crescere in salute. Che si tratti dei fiori in balcone, delle piante in giardino o di quelle nell’orto, infatti, sono numerose le problematiche che possono sorgere.

Sbalzi improvvisi di temperatura, una scorretta irrigazione o esposizione al Sole, potrebbero essere tremendamente incidenti sulla crescita delle piante.

Tuttavia, con l’arrivo della primavera, cominciano a risvegliarsi anche gli insetti, talvolta più pericolosi di qualsiasi cattivo clima.

Ecco un olio fenomenale per scacciare afidi, bruchi e cocciniglia da limoni e rose ma anche dai pomodori

Afidi e le loro parenti strette, le cocciniglie, così come i bruchi possono infestare qualsiasi tipo di pianta rovinandola. Afidi e cocciniglia, in particolare la cotonosa, tendono ad attaccare spesso le piante di rose e quelle del limone compromettendone la salute. Succhiandone la linfa, infatti, non solo le indeboliscono ma possono anche trasmettere virus e agenti patogeni che affliggeranno la pianta per sempre.

La famiglia degli afidi conta migliaia di specie diverse e una in particolare è ghiotta di pomodori. Le Macrosiphum euphorbiae, infatti, sono le terribili pulci verdi che da qui ai prossimi mesi, potrebbero attentare alla salute dei nostri pomodori. Le modalità di aggressione sono le medesime di limone e rose ed anche gli effetti collaterali. Fumaggine e virosi sono solo alcune delle patologie che le piante potrebbero contrarre da questi famelici aggressori.

Quando notiamo uno strano ingiallimento delle foglie e scarsa vivacità della pianta sarà, dunque, opportuno verificare la presenza di questi insetti.

Una panacea per tutti i mali

Le soluzioni naturali a nostra disposizione per allontanare gli insetti dalle piante sono molteplici ma una in particolare ben si presta tutte le colture.

L’olio di neem è un olio naturale largamente impiegato in agricoltura e vanta un’azione protettiva nei confronti di molti vegetali. Particolarmente indicato per insetti a corpo morbido, come afidi, cocciniglia e bruchi possiamo utilizzare l’olio di neem sia in orto che in giardino. Basta dissolvere poche gocce di prodotto all’interno di acqua che vaporizzeremo direttamente su foglie e insetti. L’effetto è sia repellente che pesticida, dunque oltre ad eliminare gli insetti ne previene l’arrivo. Come detto, è necessario non eccedere nei dosaggi per ottenere un buon risultato e, tuttavia, sarà sempre bene fare una prova su una piccola porzione della pianta.

Dunque ecco un olio fenomenale per scacciare afidi ma anche bruchi e cocciniglia.

