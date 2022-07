Oltre a pomodoro e mozzarella ecco come preparare uno sfizioso antipasto vegetariano da servire freddo in estate anche come aperitivo

Il periodo estivo in cucina vede come protagonisti assoluti gli ortaggi. I pomodori, le zucchine ma anche i cetrioli e i peperoni potranno essere utilizzati per preparare tante ricette sfiziose. Si tratta di ricette molto diverse tra loro che contemplano l’utilizzo di verdure bollite come nel caso delle zucchine preparate nel modo più leggero di sempre. Oltre a questo, però possiamo provare a cucinare le verdure anche in modi diversi per servirle in maniera più scenografica. Oggi si tratterà di alcune verdure di stagione servite all’interno di piccoli bicchieri insieme a del pane. Una ricetta semplice e veloce ma d’effetto che permetterà di fare bella figura con ospiti e famiglia. Possono essere utilizzati come antipasto ma anche per arricchire l’aperitivo in modo fresco e sano.

Ingredienti per 10 porzioni

250 g di pomodori;

3 zucchine;

1 peperone;

1 cetriolo;

olio EVO, quanto basta;

1 cucchiaio di aceto;

1 fetta di pane;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Per preparare questi bicchierini bisognerà, per prima cosa, lavare accuratamente gli ortaggi prima di procedere. Fare bollire i pomodori e le zucchine per ammorbidirli e tagliare il tutto a pezzettini. A questo punto ridurre in piccoli pezzi anche i peperoni e il cetriolo. Metterne da parte alcune parti che serviranno come guarnizione. A questo punto unirli in un frullatore insieme ad un pizzico di sale e pepe, al pane bagnato in acqua, se si vuole aggiungere anche un cucchiaino di aceto. Una volta pronta, la crema di ortaggi potrà essere guarnita con la parte delle verdure lasciate da parte. Si consiglia di consumare subito la verdura preparata in questo modo per evitare che irrancidisca.

Alternativa

In alternativa si potranno arricchire i bicchierini con piccole mozzarelle classiche o di bufala. Oltre a questo anche le olive potranno essere una buona idea per rendere la ricetta più ricca e deliziosa. Come erba aromatica, poi, potrà essere utilizzato l’origano. Quindi, oltre a pomodoro e mozzarella ecco come preparare uno sfizioso antipasto perfetto per l’estate.

