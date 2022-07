Uno degli ortaggi più popolari nel periodo estivo sono i pomodori. Crescono in estate e con essi si preparano delle insalate molto rinfrescanti. Si possono trasformare in conserve per il periodo invernale. C’è chi preferisce fare le conserve di pomodoro in casa, per ottenere una qualità migliore.

Il periodo di raccolta dei pomodori è proprio l’estate. Durante l’estate sono tanti gli insetti che circolano nell’aria. Per quanto riguarda i pomodori bisogna fare attenzione agli afidi, ma anche alle cimici. Ci sono degli afidi che attaccano proprio le piante di pomodoro.

Allontanare gli afidi dai pomodori

Gli afidi pungono le foglie e gli steli, facendoli rinsecchire. Eliminarli perciò è importante. Invece di utilizzare i prodotti chimici, possiamo impiegare quelli che ci dà la natura. L’utilizzo di prodotti chimici per quanto efficace, può perturbare l’equilibrio naturale. In effetti se volessimo eliminare naturalmente gli afidi dai pomodori esiste un antagonista naturale, la coccinella. Con questo troviamo il modo per coltivare pomodori grossi e succosi.

Potremmo attirare nell’orto o nel giardino la coccinella. Molto simpatica e si dice che porti fortuna, la coccinella è un piccolo predatore. Si ciba di piccoli insetti in particolare gli afidi. Se piantassimo nell’orto alcune piante come i cavolfiori, le coccinelle arriverebbero in forza.

Anche la pianta di pomodoro ci aiuta a tener lontano un temibile insetto dell’orto. Con le foglie di pomodoro potremmo preparare un macerato. Questo costituirebbe un rimedio formidabile contro le formiche, che resterebbero ben lontane. Ma vediamo come far crescere belli e grossi i pomodori.

Per coltivare pomodori grossi e succosi ecco il concime migliore da utilizzare e il segreto dei vecchi contadini

I vecchi contadini sono d’accordo nel dire che c’è un concime molto efficace per i pomodori. Prima però vanno sistemati nella parte giusta dell’orto. I pomodori amano il caldo e le zone aperte, ma riparate dal vento. Altrimenti si possono piantare nelle serre, che d’estate non hanno bisogno di essere riscaldate.

Il concime migliore che si può dare al pomodoro è lo stallatico. È il concime naturale costituito dalle feci degli animali da stalla. Per chi utilizza la coltivazione biologica, anche il letame deve avere una provenienza eguale. Questa concimazione va fatta prima di piantare i pomodori, quando si prepara il terreno.

Il letame ben maturo ha due grossi vantaggi. Prima di tutto concima bene il terreno di tutti quegli elementi di cui ha bisogno. In questo modo le piante cresceranno forti e rigogliose. In secondo luogo aiuta il terreno a ritrovare il suo pH migliore.

Il segreto dei contadini

Un vecchio segreto dei contadini, per avere dei pomodori veramente grandi e ricchi di sapore, è il seguente: una volta zappata la terra, si introduceva nella zolla del letame, che poi veniva ricoperto con della terra. Successivamente si piantava direttamente su questo strato aggiungendo la piantina di pomodoro. I risultati erano straordinari.

Un altro modo, per nutrire il terreno e accelerare la crescita dei pomodori, è l’utilizzo del lievito di birra. Basta sciogliere il lievito nell’acqua e bagnare le radici del pomodoro. Questo composto di funghi arricchisce di elementi utili il terreno ed è un modo economico per coltivarlo.

