Con l’inoltrarsi della primavera e l’arrivo dell’estate, le piante fioriscono e gli insetti circolano nell’aria. Nell’orto poi potremmo notare la presenza di malattie nelle piante. È importante tenere sotto controllo le malattie, per avere orto e giardino sempre produttivi e sani. Queste, in genere, sono provocate da parassiti, ma anche da piccoli insetti. Tra i primi insetti a farci visita in questa primavera, ci sono le formiche. Dopo un inverno lungo, sono alla ricerca di cibo e di un formicaio da costruire. Visitano così case e giardini. Pur avendo le formiche una certa utilità, comunque indeboliscono alcune piante. Per mandare via le formiche dal giardino e da casa si può ricorrere ad un rimedio naturale ed efficace. Possiamo preparare un macerato di foglie di pomodoro.

Un’altra difficoltà per giardino e orto sono gli afidi. Un afide è una piccola bestiola che troviamo su diverse piante, tra cui le rose e i pomodori. Si sistemano un po’ dappertutto, sullo stelo come sulle foglie, e succhiano la linfa della pianta. Questa un poco alla volta deperisce e, se non s’interviene, muore. Sui pomodori in particolare si annidano gli afidi bianchi, chiamate anche mosche bianche.

Allontaniamo afidi da orto e giardino con 2 agguerriti rimedi naturali per rose, pomodori e tante altre piante

Soprattutto per l’orto, gli afidi costituiscono un vero pericolo per diverse colture. Tra queste troviamo carciofi, cicorie, radicchi, lattuga e pomodori. Ma anche carote, prezzemolo, ravanelli, zucchine, fagioli, fave, ecc. Tenere a bada questi insetti è, perciò, quasi una priorità. Inoltre, le piante, una volta indebolite dagli afidi, diventano facile preda di altre malattie.

Si potrebbe ricorrere a degli insetticidi chimici. Tuttavia, allontaniamo afidi da orto e giardino anche grazie ad una scelta naturale, che molti agricoltori seguono. Gli antagonisti degli afidi sono le coccinelle. Benché piccole e graziose, si tratta di animali “carnivori”. Entrano in giardino e nell’orto e depongono le uova proprio tra gli afidi. Soprattutto le larve delle coccinelle si nutrono di afidi in gran numero. Per attirare le coccinelle in giardino basterebbe mettere qualche pianta che loro amano. Fra queste abbiamo cavolfiori, broccoli e rafani. Ma anche dei fiori come la calendula e la potentilla, o piante come il tarassaco, il timo e l’ortica. Inoltre, la coccinella cerca un posto dove annidarsi, come la corteccia frastagliata di un albero o dei sassi, oppure una siepe. In queste condizioni le coccinelle arriveranno. Soprattutto, amano gli ambienti dove c’è una buona diversità di piante.

Un rimedio contro gli afidi dei pomodori

Chi coltiva molti pomodori avrà a che fare con gli afidi bianchi o mosche bianche. È un parassita molto tenace e pericoloso, soprattutto per le piante che crescono sotto le serre. Anche questo però ha il suo antagonista nell’encarsia formosa. Si tratta di una piccola vespa, che si nutre in particolare degli afidi bianchi. Nelle serre si rivela un aiuto nella lotta contro questi parassiti. Con le coccinelle e le piccole vespe è possibile tenere sotto controllo questi animaletti pericolosi per le colture.

Approfondimento

