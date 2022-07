Poste Italiane lancia dei nuovi buoni fruttiferi con interessi raddoppiati rispetto agli altri buoni, quanto si può guadagnare

La BCE ha aumentato i tassi di interesse per aiutare le banche centrali di ogni nazione europea a far fronte all’inflazione, arrivata ormai in Italia all’8%. In un momento come questo, quello che si vuole è investire i propri risparmi in sicurezza.

Ecco perché alcuni enti, come Poste Italiane, hanno deciso di aumentare anche i tassi dei propri prodotti finanziari come i buoni fruttiferi.

Oggigiorno i rendimenti dei buoni fruttiferi postali sono tra i migliori sul mercato finanziario. Soprattutto quelli dedicati ai minori e che scadono con il compimento dei 18 anni.

Nel caso dei buoni fruttiferi postali dedicati ai minorenni, gli interessi possono raggiungere anche il 3,50%, un punto in più rispetto all’anno scorso.

In questo modo se, quando nasce un bambino, si acquistassero 1.000 euro di buoni fruttiferi postali, al compimento dei suoi 18 anni ci si ritroverebbe con 1.714 euro. Non male come guadagno. Vediamo anche gli altri tipi di buoni postali

Il Buono 3 anni plus assicurerà un rendimento dell’1%; il Buono 3×2 assicura un interesse dello 0,75% per i primi tre anni e l’1,75% per i successivi anni fino alla scadenza del buono fruttifero.

Anche gli interessi riguardanti il Buono 3×4, sono aumentati. Questo tipo di buono fruttifero dura 12 anni; parte sempre da un interesse dello 0,75% all’anno, fino a raggiungere il 2%.

Il Buono 4×4, che dura 16 anni, arriva a raggiungere a fine investimento anche il 3%.

Cosa sono questi buoni?

Poste Italiane lancia dei nuovi buoni fruttiferi con interessi raddoppiati, ma cosa sono questi mezzi di investimento?

I buoni postali fruttiferi sono investimenti molto diffusi tra gli italiani, perché considerati sicuri, in quanto emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato.

Attraverso la vendita di questi buoni, la Cassa Depositi e Prestiti utilizzerà i soldi per migliorare i servizi e le infrastrutture del paese e il sistema imprenditoriale. I buoni fruttiferi postali sono degli strumenti di risparmio su cui è presente la garanzia dello Stato, ecco perché sono considerati sicuri.

Nel caso della remota possibilità di fallimento della Cassa Depositi e Prestiti, sarebbe lo Stato a risarcire i cittadini.

I buoni fruttiferi vengono distribuiti da ogni ufficio postale. Al momento dell’acquisto si può scegliere la forma che si preferisce: cartacea o digitale. Anche i profitti derivanti da questo tipo di buoni sono sottoposti a tassazione agevolata, del 12,5% invece del 26% che di solito si applica sulle rendite finanziarie.

I buoni fruttiferi sono l’investimento ideale per chi vuole investire a lungo termine. Con questo tipo di investimento, più si attende e più si guadagna. Dopo 4 anni gli interessi sono dell’1%, dopo 8 anni dell’1,50%, dopo 12 anni dell’1,75% e dopo 16 anni del 3%.

