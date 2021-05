Le patate sono tra gli ortaggi più amati e mangiati dagli italiani. I supermercati e i negozi ortofrutticoli ne sono pieni, ma siamo sicuri che i prodotti venduti siano sempre sani e biologici?

Se possibile, consigliamo sempre di coltivare le patate nel proprio orto, per aver prodotti totalmente naturali. A volte però non si ha il tempo o lo spazio sufficiente. Niente paura, perché è possibile ottenere le nostre piantine di patate anche in spazi molto più ristretti e con poca fatica.

La nostra Redazione ci spiegherà infatti perché per coltivare le patate non serve l’orto ma basta un balcone o un terrazzo e questa veloce e pratica guida.

Non crescono sugli alberi, ma sui balconi sì

Per far crescere le piantine sul balcone ci serviranno solamente due vasi alti di plastica, un po’ di terriccio universale e delle patate appena raccolte con ancora le radici.

Innanzitutto, prendiamo un taglierino e tagliamo il primo vaso sui lati, ricavandone quattro grandi pezzi uguali, che toglieremo e metteremo da parte. Per prendere le misure possiamo servirci del primo pezzo tagliato e usarlo come metro per i successivi. Il vaso alla fine dovrà risultare uniforme su tutti i lati.

Dopo averlo modellato per bene, lo infiliamo all’interno dell’altro vaso rimasto integro. A questo punto riempiamo tutto mettendo 4 patate ogni 10 centimetri circa di terriccio. Accertiamoci che le radici siano ben inserite nella terra. Ora non ci resta che innaffiare accuratamente.

Con pazienza e un po’ di attenzioni dovremmo in seguito iniziare a veder le nostre patate crescere e svilupparsi. Consigliamo di mantenere la massima distanza possibile tra i vasi in balcone, per garantire il giusto spazio di crescita alle piante.

Ricordiamo che questo è comunque un metodo particolare e non ordinario per far crescere i tuberi, in quanto normalmente si svilupperebbero sottoterra.