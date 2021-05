Le piante che coltiviamo ci possono essere veramente utili in moltissimi modi. Oltre che ad essere belle e profumate, alcune si rivelano un efficacissimo scudo per tenere lontani gli ospiti indesiderati. E questo non vale solo per chi vive in campagna. Anche in città, infatti, vi sono alcuni problemi non di poco conto che la gente deve affrontare ogni giorno. E che ci possono creare non poche grane. Ecco perché mettere qualcuna di queste piantine fuori dall’uscio può farci davvero comodo.

Vediamo allora con la nostra Redazione perché basta avere queste piante aromatiche in giardino o sul balcone per risolvere questo insidioso problema tipico dei quartieri di città.

Un animale domestico, ma anche randagio

Il problema al quale ci riferiamo è causato dai gatti randagi, sempre più diffusi nei centri abitati. Di per sé questi animali non fanno nessun male, infatti non vogliamo assolutamente offrire una soluzione che li faccia soffrire. In certi casi, però, potrebbero prendere l’abitudine di girare nei pressi della nostra casa e fermarsi per fare i loro bisogni vicino. Lasciamo solo immaginare l’odore poco gradevole al quale andrà incontro chi abita nei pressi. O peggio, al contatto potrebbero trasmettere alcune malattie ai nostri animali domestici, come la rabbia. Ecco perché consigliamo di tenerli lontani da casa.

Il giardinaggio come strumento di prevenzione

Chi ha il pollice verde, può ritenersi fortunato. Perché potrebbe aver già trovato la soluzione al problema. Infatti, basta avere queste piante aromatiche in giardino o sul balcone per risolvere questo insidioso problema tipico dei quartieri di città. Tra quelle consigliate vi sono lavanda, timo, menta, salvia, rosmarino e melissa. Tutte erbe profumate per noi, ma che i gatti selvatici sopportano ben poco.

In alternativa, possiamo optare per una sorta di esca naturale. Ci basta spargere dell’erba gatta in giardino o sul balcone. I gatti selvatici ne vanno ghiotti e mangiandola lasceranno in pace le altre piante. Inoltre fa molto bene per la loro digestione, quindi ci avremo guadagnato sia noi che loro!