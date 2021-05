Vi sono aziende agricole dedite allo studio e all’allevamento degli insetti. Esse vedono in questa specie una importante risorsa per il futuro dell’uomo. Sia perché necessari al mantenimento degli ecosistemi e delle biodiversità, ma anche perché possono essere fonte essenziale di proteine per l’uomo. Allevare insetti è molto istruttivo, soprattutto in ambito didattico. L’attenzione per l’ambiente, il concetto di eco sostenibilità sono alla base di questi insegnamenti. Gli insetti rappresentano l’83% delle specie animali presenti sul pianeta, per questo possono rappresentare una risorsa. Ma in pochi sanno che è possibile allevare insetti in casa per dare un contributo all’ambiente.

Cosa sono i Butterfly Kit?

Allo scopo di sensibilizzare le persone all’argomento, alcuni allevamenti hanno ideato un kit, completo di tutto, per poter allevare le farfalle. Esso contiene il mangime da somministrare loro, le casette da montare a seconda della fase di sviluppo in cui si troverà la larva e un semplice manuale di istruzioni.

Osservare la meraviglia della metamorfosi

A casa arriveranno i piccoli bruchi e in pochi giorni sarà possibile osservarne lo sviluppo fino a diventare crisalidi. Attraverso un contenitore sterile, sarà possibile ammirare la sorprendente trasformazione. Agli occhi dei più piccoli, un passaggio pieno di magie. Ma prima di poter osservare la fase di sfarfallamento che precede la liberazione, vi è un periodo di attesa e di mistero. Infatti bisogna metter a riposo le crisalidi in apposite taschine di stoffa. È l’attesa che anticipa la meraviglia.

Il magico momento della liberazione

Una volta che la metamorfosi si è conclusa, vi è la fase detta dello “sfarfallamento”. La farfalla spiega le ali e impiega circa due ore per asciugarle. Generalmente questo momento avviene alla sera o nelle prime ore del mattino. Momenti pregni di emozione, simbolo di rinascita e trionfo della vita. Solo allora saranno pronte per il primo volo. È il momento di portarle fuori casa per liberarle. In totale l’esperienza durerà fra i 20 e i 25 giorni e servirà pochissimo impegno. Un’occasione davvero da non perdere per insegnare soprattutto ai più giovani il significato della biodiversità offrendo un tangibile contributo. Si è spiegato il perché in pochi sanno che è possibile allevare insetti in casa per dare un contributo all’ambiente.