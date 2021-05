Un tiramisù ben fatto è una goduria per gli occhi ma soprattutto per il palato. Con le sue note dolci e cremose addolcisce la fine di ogni pasto.

Sulla carta la ricetta per realizzarlo non è particolarmente difficile. Vi sono però dei piccoli ma importanti accorgimenti che possono decidere l’esito di un dolce goloso o meno appetitoso. Tra i passaggi fondamentali per la riuscita vi è la lavorazione della crema al mascarpone. Ecco svelato il segreto per un tiramisù morbido e vellutato evitando che la crema impazzisca ed un trucchetto veloce per recuperarla.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quando la crema al mascarpone ha qualcosa che non va

Dopo che siamo riusciti ad amalgamare tutti gli ingredienti e pensiamo di aver svolto un ottimo lavoro, notiamo che la crema non ci soddisfa. È troppo liquida e piena di grumi. Tecnicamente si dice che è impazzita e le spiegazioni sono diverse. Ad esempio non si sono utilizzati prodotti abbastanza freschi, soprattutto le uova. Oppure abbiamo sbagliato le dosi, o ancora non abbiamo mescolato adeguatamente l’impasto.

Cosa fare per ottenere una buona crema

Le accortezze per la buona riuscita della crema sono due e sono molto semplici, ma estremamente importanti.

Innanzitutto, la temperatura degli alimenti svolge un ruolo cruciale. Evitiamo assolutamente di lavorare gli ingredienti se sono freddi. Assicuriamoci che siano a temperatura ambiente, lasciandoli almeno 30 minuti fuori dal frigo.

Il secondo consiglio si basa invece sulla pazienza. Quando dobbiamo unire al resto dell’impasto gli albumi montati a neve, la fretta potrebbe essere nostra nemica. Incorporiamone inizialmente solo una parte, e mescoliamo con calma. Aggiungiamo poi anche il resto dei bianchi ed amalgamiamo tutto per ottenere una consistenza densa e omogenea. Per questa operazione evitiamo l’utilizzo della frusta, soprattutto elettrica. Utilizziamo invece il classico cucchiaio di legno o, per i più esperti, la spatola di gomma.

Il trucco rapido per salvare la crema impazzita

Se abbiamo già fatto il danno e la crema è diventata grumosa, non tutto è perduto. Filtriamola subito con un setaccio, poi aggiungiamo un cucchiaino di amido di mais. Infine facciamola cuocere per 10-15 minuti in un pentolino. L’amido farà da addensante e non appena la crema si raffredderà, risulterà subito più corposa.

Ecco svelato il segreto per un tiramisù morbido e vellutato evitando che la crema impazzisca ed un trucchetto veloce per recuperarla.