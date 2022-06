Con le belle giornate il terrazzo o il giardino di casa diventano il luogo dove si ama trascorrere la maggior parte del tempo. Per questo abbellirli e renderli piacevoli diventa per molti un vero e proprio passatempo. Il modo per realizzare una vera e propria oasi di pace è sicuramente prendersi cura del verde, coltivando piante e fiori profumati e colorati. Dedicarsi al giardinaggio oltre a far bene al verde intorno a noi, apporta notevoli benefici al corpo e alla mente.

Può essere infatti un modo per fare un po’ di attività fisica e scaricare ansia, stress e depressione. Inoltre avere alcune piante in giardino o sul terrazzo, come la menta o la lavanda, potrebbe allontanare zecche e zanzare. Ma se nonostante i buoni propositi, non abbiamo tanto tempo da dedicare al giardinaggio, esistono alcune varietà che potrebbero vivere anche senza acqua o quasi. Tra queste piante, rientra sicuramente il rosmarino, una pianta dalle molteplici caratteristiche che tutti dovremmo avere in terrazzo o giardino. Grazie al suo profumo e ai suoi oli essenziali, inoltre, è anche un ottimo repellente per le tanto fastidiose zanzare.

Per colorare muri e terrazzi senza pensieri anche in vacanza ecco la pianta profumata anti zanzara che vive quasi senza acqua

Il rosmarino oltre a contenere nelle sue foglie oli essenziali e proprietà utili all’organismo, è facilissima da coltivare. È infatti una pianta perenne che richiede pochissime cure, è molto resistente sia alla siccità che al freddo. Può essere coltivata in vaso o in splendidi cespugli o siepi. Ama il caldo e pertanto è necessario esporla a sud, in un punto ben soleggiato. Anche se si adatta bene a quasi tutte le condizioni climatiche e terreni, nella stagione invernale ha bisogno di essere protetta dalle gelate notturne. Il rosmarino inoltre richiede un’innaffiatura sporadica, soprattutto d’inverno. Prima di irrigarlo è necessario che il terreno sia ben asciutto. Pertanto se abbiamo un terrazzo o giardino ben esposto al sole, il rosmarino potrebbe essere la pianta che fa per noi. Per dare il meglio di sé infatti richiede un ambiente soleggiato e poca acqua, essendo in grado di sopravvivere alla siccità.

Per colorare muri e terrazzi senza pensieri anche in vacanza questa pianta potrebbe essere perfetta per le nostre esigenze. Si potrebbe infatti prediligere anche il rosmarino prostrato per realizzare delle siepi sensazionali o creare cascate verdi e colorate lungo muretti in pietra.

Le Figlie del Vento

Ma oltre al rosmarino, per abbellire le mura della nostra casa o terrazzo, si potrebbe optare per le Tillandsie. Queste appartengono alla famiglia delle Bromeliacee, chiamate Figlie del vento. La loro coltivazione non richiede particolari cure. Se tenute all’aperto si accontentano dell’acqua della rugiada e della pioggia. Altrimenti è necessario spruzzare sulle foglie acqua con un pH tra 4,5 e 6,5. È una specie epifita che si sviluppa intorno ad alberi o altri elementi ed è in grado di assorbire l’acqua presente nell’aria mediante le foglie. È preferibile tenerle al riparo dal sole o dal freddo. Si possono appendere in aria o agganciare al muro per rendere un ambiente più suggestivo.

