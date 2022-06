Con l’aumentare delle temperature non c’è cosa di più rilassante che occupare le serate seduti al fresco del proprio terrazzo a leggere un libro. O, magari, organizzare un barbecue con gli amici. Pertanto il terrazzo o il giardino diventano i luoghi dove si trascorre una buona parte della giornata e mantenerli curati diventa fondamentale. Si può allora approfittare del bel tempo per riorganizzare e mettere in ordine terrazzi e balconi.

Se stiamo poi pensando di acquistare piante e fiori per abbellirli, sarà opportuno sceglierli in base al proprio pollice verde, all’esposizione al sole del terrazzo e alle condizioni climatiche. Chi non ha il pollice verde potrebbe scegliere piante resistenti, come Ginseng e Ginkgo Biloba che potrebbero addirittura aiutare contro vuoti di memoria e demenza. Ma se al contempo amiamo i colori brillanti potremmo scegliere questi fiori dalle molteplici tonalità che hanno bisogno di pochissime cure per crescere bene. Ovvero i gerani classici dai fusti tondi e carnosi, con foglie grandi caratterizzate da una zona interna più scura molto resistenti al caldo. Questa varietà di gerani può essere di molteplici tonalità di colori, ovvero rosso, bianco, lilla, viola. O si potrebbe scegliere il geranio parigino o edera, ricadente e rampicante. Anche in questo caso i colori sono molto vivaci ma si distinguono per le foglie verde brillante. Perfetti per creare fioriere folte e abbondanti.

Fresco o congelato questo semplice ingrediente tanto utilizzato è l’ideale per avere gerani incredibilmente rigogliosi e colorati

Il segreto per avere gerani sempre rigogliosi e colorati sembra essere un ingrediente che tutti abbiamo nelle nostre cucine. Utilizzare il fertilizzante giusto infatti contribuisce a favorire lo sviluppo di tutte le parti di questa splendida pianta. Invece di acquistare un prodotto chimico, spendendo magari anche un bel po’, può dare molte più soddisfazioni un prodotto fai da te. Questo ingrediente che tutti abbiamo in frigo o in freezer sembra proprio quello che fa per noi anche qualora sia scaduto.

Si tratta del lievito di birra. Fresco o congelato questo semplice ingrediente è caratterizzato da ricchi nutrienti come il potassio, il ferro, lo zinco, il calcio, il magnesio. Grazie ai suoi composti può diventare un vero e proprio toccasana per i nostri gerani. Basterà sciogliere mezzo panetto di lievito in un litro di acqua calda. Dopo averlo fatto raffreddare, lo si potrà utilizzare per innaffiare le piante. Grazie ai suoi nutrienti, questo fertilizzante favorirà la crescita e lo sviluppo della nostra pianta di geranio. Inoltre può essere utilizzato come fertilizzante non solo per le altre piante del nostro giardino ma anche per ortaggi e verdure. Infine è in grado di tenere lontane lumache e altri insetti. In questo caso basterà interrare dei vasetti di vetro senza coperchio nel terreno per attirare gli insetti e farli cadere al loro interno.

