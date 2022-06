Con l’aumentare delle temperature, oltre alle vacanze da programmare, ci sono anche situazioni da tenere sotto controllo e alle quali stare attenti. Dalla primavera fino all’autunno, chi ama passeggiare tra i boschi o in mezzo al verde dovrebbe adottare particolari cautele per non rischiare un ospite sgradito. Tuttavia, l’incontro potrebbe avvenire anche nel proprio giardino. Per questo è necessario essere prudenti adottando idonee precauzioni.

Il clima più caldo diventa, purtroppo, favorevole per le zecche, che potrebbero essere molto pericolose per noi e per il nostro animale domestico. Le zecche sono artropodi, appartenenti alla classe degli Aracnidi e sono dei parassiti esterni. Il corpo tondeggiante è munito di un apparato boccale, detto rostro, in grado di penetrare la cute e succhiare il sangue degli ospiti. In Italia sono note 36 specie di zecche raggruppate in 7 generi e il loro habitat preferito sono i luoghi ricchi di vegetazione erbosa e boschiva. Non saltano e non volano sugli ospiti, ma si portano sull’estremità delle piante o cespugli aspettando il passaggio di un uomo o animale cui aggrapparsi. Grazie all’anidride carbonica e al calore del corpo questi parassiti avvertono la presenza di un ospite. In tal modo vi si insediano conficcando il rostro nella cute per nutrirsi.

Tutti allarmati per le zecche ma basterebbe una di queste piante profumate per allontanarle

Per evitare di essere punti da una zecca sarebbe opportuno, quando si va per i boschi o in giardino, adottare delle piccole accortezze. Ad esempio, utilizzare abiti di colore chiaro così da poterla individuare nell’immediato, preferibilmente a maniche lunghe e pantaloni lunghi. Nonché prediligere le scarpe chiuse. Pertanto, se siamo tutti allarmati per le zecche, oltre a queste accortezze durante le passeggiate, potremmo anche utilizzare rimedi naturali per allontanarle. In particolare potremmo piantare nel nostro giardino e sui nostri terrazzi le piante più detestate da questi parassiti. In tal modo, oltre ad abbellire terrazzi e giardini, terremo alla larga questi portatori di malattie e batteri.

Ci sono piante, infatti, che grazie al loro profumo sono in grado di tenere lontani questi detestabili parassiti. In particolare la menta, la lavanda e l’eucalipto. La menta, tanto amata dagli esseri umani per il suo potere rinfrescante, spesso utilizzata anche in cucina, può diventare una grande alleata contro le zecche. Avere la menta in vaso sul terrazzo o in giardino grazie al suo profumo terrà lontani questi pericolosi parassiti. Lo stesso vale per la lavanda e per l’eucalipto. La lavanda oltre ad essere un ottimo repellente contro le zecche è perfetto anche contro le zanzare. Inoltre, grazie ai suoi colori renderà il nostro giardino o terrazzo ancora più belli. Anche l’eucalipto e il suo olio sono ottimi repellenti. Si potrebbe pertanto metterne qualche goccia prima di andare in giro tra il verde del nostro giardino.

