L’ultimo anno non è stato proprio esaltante per il titolo Tinexta e anche questa prima parte del 2022 non ha dato grandi soddisfazioni agli investitori. Nell’ultimo anno, infatti, a fronte di un settore di riferimento sostanzialmente invariato, le quotazioni Tinexta hanno registrato un ribasso del 15% circa. Solo il titolo Expert.AI è riuscito a fare peggio con un ribasso di circa il 50%. Anche da inizio anno, poi, il titolo è in fondo alla classifica con una performance negativa per circa il 35%.

Nonostante ciò, Tinexta è alle prese con un livello oltre il quale potrebbe partire verso un rialzo di circa il 50%.

Come si vede dal grafico, infatti, la proiezione in corso è rialzista e le quotazioni sono venute a contatto con la forte resistenza offerta dal I obiettivo di prezzo in area 26,64 euro. Il superamento di questo livello in chiusura di settimana potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo successivo più probabile in area 32,32 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione di prezzo, poi, si trova in area 38,00 euro (III obiettivo di prezzo). Ecco, quindi, spiegato perché il rialzo in corso su Tinexta potrebbe portare a un guadagno di circa il 50% rispetto ai livelli attuali.

La mancata rottura delle resistenza, invece, potrebbe provocare un ritracciamento fino in area 23,13 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe determinare un’inversione ribassista sul titolo. In questo caso l’obiettivo più probabile si potrebbe collocare in area 19,7 euro. Quello successivo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 13 euro.

La valutazione del titolo Tinexta

Dopo il recente ribasso, il fair value del titolo, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 26%. Tuttavia il titolo Tinexta risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato secondo l’approccio classico all’analisi di bilancio. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili 2022 di 31,5 volte il risultato, la società opera a livelli di multipli degli utili relativamente elevati. Inoltre, rispetto al valore dei suoi attivi tangibili, la valorizzazione dell’azienda appare relativamente elevata.

Tra i punti di forza, invece, annoveriamo il ratio EBITDA/fatturato dell’aziendache è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Secondo quando riportato su riviste specializzate, per gli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 28% circa.

Il titolo Tinexta (MIL:TNXT) ha chiuso la seduta del 6 giugno in ribasso del 4,00% rispetto alla seduta precedente a 24,96 euro.

Time frame settimanale

