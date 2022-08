Durante il periodo estivo l’idea di accendere il forno potrebbe non esaltare la maggior parte delle persone che, invece, preferirà piatti freddi. Pasta fredda, insalata di riso, verdure e frutta sono i prodotti più consumati nella stagione calda. Le trofie con rucola e pomodori saranno un piatto perfetto da gustare in riva al mare. Tra i dessert si prediligeranno gelati e dolci al cucchiaio o semifreddi. Tuttavia gli amanti delle colazioni sostanziose non riusciranno a privarsi di torte e dolci da assaporare la mattina. Tra queste oggi si andrà alla scoperta di una torta allo yogurt con biscotti e formaggio. Una vera delizia relativamente semplice e veloce da preparare. Ottima specialmente se si ha dimestichezza in cucina. Quindi, per colazione prepariamo questa torta deliziosa con yogurt.

Ingredienti per 10 persone

200 g di biscotti secchi;

200 g di burro;

4 uova;

200 g di zucchero;

200 g di yogurt bianco;

500 g di formaggio cremoso;

1 limone;

zucchero a velo, quanto basta.

Per colazione prepariamo questa torta con biscotti e yogurt

Per la preparazione si potranno utilizzare biscotti presenti in dispensa e, magari, aperti da un po’ di tempo. Prendere i biscotti e ridurli in polvere in una ciotola insieme al burro fuso, circa 70 g di zucchero. Si potranno, poi, mescolare tutti gli ingredienti e versare in una tortiera precedentemente imburrata e infarinata. Per il ripieno della torta, poi, sarà necessario fare ammorbidire il formaggio e unirlo allo yogurt, lo zucchero e le uova. Da ultimo prendere il limone, lavarlo accuratamente sotto l’acqua corrente prima di spremerlo e grattugiarne la scorza.

Succo e buccia, poi, andranno aggiunte al composto di formaggio e yogurt. Un pizzico di sale e si potrà cominciare a mescolare accuratamente per unire bene gli ingredienti. Infine, prendere il composto e versarlo all’interno della tortiera utilizzata già precedentemente e preriscaldare il forno a 180 gradi. Fare cuocere il tutto per circa un’ora. Una volta pronta lasciarla raffreddare e arricchirla con lo zucchero a velo. La torta sarà perfetta in abbinamento con piccoli frutti tipo lamponi o mirtilli ma anche fragole. Conservare in frigorifero per un paio di giorni per mantenerne al meglio il sapore.

Lettura consigliata

Prepariamo velocemente questo semplice dolce al cucchiaio con cioccolato e ricotta senza cottura né mascarpone perfetto alla fine di un pasto primaverile