In attesa dell’arrivo della bella stagione ci si potrà cimentare in cucina nella preparazione di dolci golosi, ma anche freschi. Infatti, si lasceranno da parte le classiche torte invernali con le mele, ma anche i primi importanti, alla ricerca della leggerezza. Tra le preparazioni principalmente protagoniste della primavera inoltrata e dell’estate troviamo lo yogurt bianco, declinato in tutte le sue forme. In molti lo utilizzano anche per preparare cioccolate calde dense e cremose. Ma oggi, come si scriveva, si andrà alla scoperta di una ricetta leggera e poco elaborata proprio con lo yogurt bianco e la ricotta. Prepariamo velocemente questo semplice dolce al cucchiaio unendo yogurt, cioccolato al latte, lamponi, ricotta e ananas per un gusto che lascerà senza parole. La preparazione è molto veloce, ci vorrà meno di mezz’ora, e gli ingredienti sono molto diffusi.

Ingredienti per 5 persone

200 g di yogurt intero;

150 g di ricotta;

100 g di zucchero;

200 g di lamponi;

3 dl di panna;

1 limone;

1/2 ananas;

60 g di cioccolato al latte.

Prepariamo velocemente questo semplice dolce al cucchiaio con cioccolato e ricotta senza cottura né mascarpone perfetto alla fine di un pasto primaverile

Prendere l’ananas, rimuovere la scorza e il ciuffo prima di tagliarlo a metà. Suddividere la polpa in pezzi di medie dimensioni e lavare i lamponi. A questo punto occuparsi della ricotta, che dovrà essere setacciata e unita allo yogurt e allo zucchero in una ciotola. Lavare accuratamente il limone, meglio optare per un agrume biologico, e grattugiarne la scorza non intaccando la parte bianca. Aggiungere la scorza del limone allo yogurt e mescolare energicamente.

Una volta ottenuto un composto omogeneo, aggiungere la panna e continuare a mescolare. Passare una parte dei lamponi in un frullatore insieme all’ananas, ma lasciarne qualcuno da parte per la decorazione. Andranno, poi, uniti al composto di yogurt, ricotta e panna.

Tagliare la cioccolata in pezzetti molto fini e aggiungerli alla crema. A questo punto bisognerà suddividere il tutto in bicchieri, procedendo con la decorazione a base di lamponi, pezzetti di cioccolato e ananas. Prima di servirlo si consiglia di lasciar riposare il dolce in frigorifero per almeno un’ora.

