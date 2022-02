Per ciglia lunghe e folte e occhi da gatta basta aggiungere al mascara qualche goccia di questo fantastico prodotto naturale

Ormai sui social è prassi quotidiana vedere diverse influencer con delle ciglia che sembrano appena uscite dal set di un film sulle principesse Disney.

Sempre di più infatti questo particolare dell’occhio ha acquistato importanza nel corso del tempo.

Delle ciglia particolarmente folte e lunghe, infatti, possono aprire lo sguardo più di qualsiasi altro trucco o gioco di luci.

Da sempre considerate una delle nostre armi di seduzione, hanno però una loro componente anche ereditaria e genetica. Per questo come per altezza, costituzione fisica e colore di occhi e capelli, troveremo in ogni persona una tipologia di ciglia diversa.

Alcune fortunate possiedono uno sguardo da gatte senza alcun make up fin dalla culla, altre invece devono far i conti con ben altre caratteristiche.

Dritte, corte e decisamente diradate. Quante, soprattutto dopo una certa età, riconoscono le loro ciglia in questa descrizione?

Ma per ciglia lunghe e folte e occhi da gatta servirà solo un po’ di costanza seguendo questi consigli.

Occhio a tutto ciò che può rovinarle

A meno che non abbiamo a che fare con questioni appunto di genetica o di salute, forse è opportuno prestare attenzione a certe abitudini.

Se infatti le influencer possono contare su ciglia finte, trattamenti di laminazione e allungamento, le comuni mortali a volte devono accontentarsi.

A questo proposito, per quanto riguarda le tecniche di allungamento ed infoltimento delle ciglia ormai tanto in voga, consigliamo sempre di affidarsi a dei professionisti. Non è raro, infatti, imbattersi in prezzi sicuramente allettanti ma che spesso nascondono qualche magagna.

Sono proprio alcuni trattamenti aggressivi a poter mettere a repentaglio le ciglia. Inoltre consigliamo di scegliere mascara di buona qualità e sempre testati oftalmologicamente.

Occhio anche ad utilizzare il piegaciglia in modo corretto, onde evitare traumi alla zona e a procedere delicatamente quando ci strucchiamo. Per quanto possano sembrare scontate, sono premure che nel lungo periodo potrebbero fare la differenza.

Per ciglia lunghe e folte e occhi da gatta basta aggiungere al mascara qualche goccia di questo fantastico prodotto naturale

E se volessimo un booster di benessere e lunghezza tutto fatto in casa e con un prodotto totalmente naturale? È assolutamente possibile e tutto ciò di cui abbiamo bisogno è dell’olio di lavanda. Basterà aggiungere qualche goccia di questo olio essenziale al nostro solito mascara. Ovviamente tutto questo solo nel caso in cui non abbiamo un’accertata allergia a questo fiore.

L’olio di lavanda contribuirà nel giro di poco tempo a rafforzare le ciglia, facendole apparire più lunghe e folte. Un piccolo trucchetto che poche conoscono ma che, per chi l’ha provato, è ormai un trattamento tra i “mai più senza”!

