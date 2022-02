Siamo ufficialmente entrati nell’anno della tigre, proprio oggi è il famosissimo Capodanno cinese. Questa data rappresenta in realtà la festa di primavera ed è una delle più sentite festività tradizionali cinesi.

Il nuovo anno cinese inizia sempre con la seconda Luna nuova dopo il solstizio d’inverno. Ricade quindi in genere tra il 21 gennaio e il 20 febbraio e quest’anno sarà il 1° febbraio. Ogni anno poi è caratterizzato da un segno animale che si ripete ciclicamente e questo 2022 sarà l’anno della Tigre. Per la precisione della Tigre d’acqua, perché ad ogni segno viene affiancato anche un elemento.

Anche la moda ha deciso di festeggiare l’arrivo di questo anno con stampe audaci e capi fluidi. Un modo per celebrare la forza e il coraggio della Tigre d’acqua. Questa unione tra segno ed elemento viene considerata molto propizia perché avviene ogni 60 anni. Quindi seguendo questa scia di incredibile di fortuna è il momento di essere più audaci ed energici.

Con l’anno della Tigre tornano di moda queste stampe incredibili e sensuali da indossare la prossima primavera

Sono tanti i nomi più famosi della moda che hanno celebrato l’arrivo di questo nuovo anno. A partire da Gucci, Prada o Bottega Veneta ad esempio. Must di questo momento è sicuramente il rosso, colore di buon augurio ma anche queste stampe audaci.

Abbiamo detto infatti che l’animale protagonista di questo 2022 è la tigre. Ecco allora che il trend del momento sono sicuramente le stampe animalier tigrate. Giacche, cappotti, magliette ma anche pantaloni dal fondo marrone con le tipiche striature nere del manto della tigre.

Non solo però, c’è chi ha anche portato in passerella stampe con disegni di tigri in stile cinese. Vediamo quindi gonne a ruota, altro must di stagione, con bellissimi disegni che sembrano dipinti. Ma anche piccole applicazioni in oro su cappelli o scarpe come i mocassini.

Incredibili i gilet rossi con queste piccole tigri stile cartoon che danno quel tocco di stile ad ogni outfit. Ma anche accessori vari come scritte su borse monocolore o scarpe celebrative di Marni. Insomma è proprio un anno caratterizzato dall’audacia e dalla voglia di osare. Quindi cogliamo al balzo l’occasione e scegliamo il capo che più preferiamo. Se poi avere una tigre stilizzata o meno sui nostri vestiti non fa per noi nessun problema. Utilizziamo il classico animalier tigrato per sfoggiare tutta la nostra forza ed energia.

Quindi con l’anno della Tigre tornano di moda e non potremmo esserne più felici. Possiamo così sfoggiare anche le stampe più particolari per dare quel tocco in più al nostro stile unico. Dunque perché non cominciare da subito con qualche maglioncino tigrato e abbinarlo ad un caldo teddy coat che sta spopolando?

Approfondimento

5 cose indispensabili da avere nell’armadio che dureranno anni e che ameremo sia a 20 che a 50 anni