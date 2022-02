Siamo in pieno inverno e le temperature in tutta Italia rasentano lo zero. Vorremmo rimanere tutto il giorno in casa sotto delle calde coperte o godere del tepore del termosifone. Ma il lavoro e gli impegni familiari ci costringono ad uscire.

Gli sbalzi di temperatura, il vento e il freddo sono un problema per la nostra pelle. Come il viso, anche le mani sono costantemente esposte agli agenti atmosferici.

Dobbiamo combattere contro screpolature, secchezza e geloni. Ma fronteggiare, anche, il problema delle mani fredde come ghiaccioli.

A tal proposito, se non siamo di fronte ad una patologia (ad esempio, problemi di cattiva circolazione), allora vedremo che non solo i guanti ma anche questo stratagemma potrebbe aiutarci a non far raffreddare velocemente le mani. Un rimedio molto utile che descriveremo nelle prossime righe.

I metodi classici per scaldare le mani

Uno dei rimedi più classici, per fronteggiare il problema delle mani fredde, è quello di utilizzare dei guanti.

Di qualsiasi materiale essi siano, sono un vero e proprio toccasana per le nostre dita. Naturalmente andranno indossati prima di uscire di casa e quando le mani sono ancora calde.

Anche il sacchetto scaldamani potrebbe essere molto utile. Parliamo di un oggetto tascabile, che si presenta come una bustina morbida, contenente all’interno un liquido e una placca metallica.

Un consiglio utile è anche quello di non lasciare mai le mani ferme. Infatti, il movimento attiva la circolazione e aumenta il flusso di sangue alle dita. Quindi muovere costantemente mani e polsi aiuta molto a scaldarli. Inoltre, ricordiamo di ripararle dal freddo e dal vento tenendole in tasca.

Non solo i guanti ma anche questo stratagemma sarebbe utile per mantenere le mani calde anche fuori casa

Abbiamo fornito, poc’anzi, dei rimedi utili per evitare che le mani e le dita rimangano fredde quando siamo fuori casa.

Ma c’è un altro trucchetto che, associato agli altri, potrebbe essere una vera e propria scoperta. Ecco che utilizzare una crema mani protettiva, dalla formula corposa, potrebbe diminuire la sensazione del freddo. Ma non solo, ci aiuta anche a mantenere le mani idratate ed evitare screpolature e la comparsa di geloni.

Un semplice rimedio, molto economico, che potrebbe rivelarsi utile.

Ricordiamo, infine, che indossare degli indumenti con i polsini troppo stretti potrebbe essere la causa di una cattiva circolazione e, di conseguenza, delle mani e delle dita fredde.

